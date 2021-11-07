Posted on by

برقية تعزية الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين للقاضي منير حداد 

بسم الله الرحمن الرحيم
( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )
 ببالغ الحُزنِ  والأسى، تلقينا نبأ رحيل شقيقة الاستاذ القاضي منير حداد في المهجر ، بهذا المصاب الجلل نتقدم بأسم اعضأء الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين للقاضي منير حداد وعائلته بأحر التعازي  وصادق المواساة ، سائلين  المولى عزوجل ان يتغمد الفقيدة بواسعِ  رحمتهِ و يسكنها فسيحَ جناتهِ ، وأن يلهم الاستاذ منير حداد وعائلته الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا اليهِ راجعون
 الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين
٦تشرين الثاني /٢٠٢١
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here