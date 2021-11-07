برقية تعزية الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين للقاضي منير حداد 

بسم الله الرحمن الرحيم

( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )

ببالغ الحُزنِ والأسى، تلقينا نبأ رحيل شقيقة الاستاذ القاضي منير حداد في المهجر ، بهذا المصاب الجلل نتقدم بأسم اعضأء الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين للقاضي منير حداد وعائلته بأحر التعازي وصادق المواساة ، سائلين المولى عزوجل ان يتغمد الفقيدة بواسعِ رحمتهِ و يسكنها فسيحَ جناتهِ ، وأن يلهم الاستاذ منير حداد وعائلته الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليهِ راجعون

الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين

٦تشرين الثاني /٢٠٢١

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