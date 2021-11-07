تشلسي يتعثر أمام بيرنلي

مانشستر: أ ف ب

بعد سلسلة من أربعة انتصارات متتالية في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، سقط تشلسي في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه بيرنلي المتواضع، على ملعب “ستامفورد بريدج” في العاصمة.

ومع استمرار غياب ثنائي الهجوم البلجيكي روميلو لوكاكو والالماني تيمو فيرنر بداعي الإصابة، افتتح مواطن الاخير كاي هافيرتس التسجيل للبلوز برأسية إثر عرضية من المتألق ريس جيمس (33).

وبعد أن فشل أصحاب الارض في الافادة من هيمنتهم، نجح الضيوف في خطف تعادل غالٍ، بعد أن وصلت عرضية الى رأس جاي رودريغيز داخل المنطقة، ومنه الى التشيكي ماتي فيدرا الذي تابعها برأسية في شباك الحارس السنغالي إدوار مندي (79).

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