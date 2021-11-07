“تصعيد الخضراء” رسالة “صريحة” الى مقتدى الصدر

حالة تصعيد واحتكاكات، تشهدها العاصمة بغداد، بين متظاهري الاحزاب الخاسرة في الانتخابات والاجهزة الامنية تحديداً قرب المنطقة الخضراء، جاءت بالتزامن مع المباحثات التي اجراها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع اطراف سياسية عدة ضمنها تحالف “تقدم” الذي يقوده محمد الحلبوسي. التفاصيل أفاد مصدر أمني بأنّ الاشتباكات وقعت عندما حاول المحتجون اقتحام المنطقة الخضراء، حيث توجد مقرات حكومية وسفارات، من ثلاثة مداخل من أصل أربعة. وقال المصدر إنّ “المتظاهرين حاولوا اقتحام المنطقة من جهة قريبة من وزارة الدفاع، وقاموا برمي الحجارة، لكن تم ردعهم من قبل قوة مكافحة الشغب”، مضيفاً أن “القوات الأمنية قامت بإطلاق النار في الهواء” لتفريق المتظاهرين”. وجراء المواجهات المستمرة، قررت الجهات الأمنية إغلاق جميع مداخل الخضراء، وأعلنت حالة الطوارئ في محيط المنطقة. من جهتها، قالت وسائل إعلام مقربة من الفصائل إنّ الرشق بالحجارة أتى رداً على إطلاق الأمن للرصاص، متحدثة عن سقوط ثلاثة قتلى. لكن بيانا صادرا عن وزارة الصحة، أكّد أنّه لم تُسجّل أي إصابة بطلق ناري ولا أي حالة وفاة، مشيراً إلى تعرّض ١٢٥ شخصاً، ٢٧ منهم من المدنيين، لإصابات بسيطة ومتوسطة. وترددت حينها اصوات انفجارات قرب المنطقة الخضراء تبين انها ناجمة عن احتراق خزانات للوقود. المواقف وفي تغريدة له على “تويتر”، دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى “الجميع إلى ضبط النفس وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار”. وقال إن “التظاهر السلمي حق مكفول دستورياً”. ووجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي باجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث اليوم. وشدد الكاظمي على التعليمات الصارمة للقوات الأمنية بـ”التعامل المهني” مع التظاهرات، مؤكداً أنّ “احترام الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي من الأساسيات التي التزمت بها الحكومة”. كما دعا الأطراف السياسية المختلفة إلى “التهدئة واللجوء إلى الحوار”. وناشد المتظاهرين “ممارسة حقوقهم المشروعة باعتماد السلمية وتجنب العنف”. من جهته، أدان زعيم “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي بشدّة “استعمال القوى الامنية للسلاح الحي في مواجهة المتظاهرين السلميين”. وقال إنّه “يجب ان تتم محاسبة الافراد الذين اطلقوا النار وقتلوا المتظاهرين واصابوهم، وكذلك من أصدر الأوامر كائنا من كان، ومن ناحيتنا فلن نرضى أبداً بأي محاولة تستر على الآمر والفاعل”. واصدر الاطار التنسيقي بيانا “ادان بشدة ما تعرض له المحتجون السلميون من قمع واستخدام مفرط للعنف وحرق للخيام رغم تمسكهم بالاحتجاجات السلمي”. واضاف البيان “نطالب السلطات القضائية بموقف عاجل ومحاسبة المسؤولين ممن امر ونفذ امر اطلاق النار على المحتجين السلميين، وعلى الحكومة تحمل مسؤلياتها بتوفير الحماية للمتظاهرين السلميين واجراء تحقيق فوري لمعرفة المسؤلين عن اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين”. واشار البيان الى “دعم الاطار لحق التظاهر المكفول دستوريا ونقف مع اصوات الجماهير التي تطالب بالعدالة والشفافية في احتساب واعلان نتائج الانتخابات “. كما طالب البيان “ابناء القوات الامنية حماية اخوانهم من المتظاهرين ومواصلة التنسيق العالي الذي كان بينهم في الاسابيع الماضية ونحث ابناءنا المحتجين على المحافظة على سلمية تظاهراتهم. الصدر لمتظاهري الحشد: حكومة الأغلبية ستحميكم وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان إن التظاهرات السلمية من أجل الطعون الانتخابية “لا ينبغي أن تتحول إلى مظاهرات عنف واستصغار للدولة”. وأضاف: “كما لا ينبغي للدولة أن تلجأ للعنف ضد المتظاهرين السميين، والتظاهر السلمي حق مكفول عقلاً وشرعاً وقانوناً”. وتوّجه إلى المتظاهرين بالقول: “الحشد الشعبي حشدُ جهاد. وأمنيتي أن لا تتلطخ سمعتهم بغير ذلك، كما أن حقوق أفرادهم المنضبطين سندافع عنها، وشهداؤهم ضدّ الإرهاب دماء عز وشرف ولن ننساهم… فلتحافظوا على تاريخكم، وستكون “حكومة الأغلبية الوطنية” مدافعة عنكم، بعيداً عن مشاريع السياسة الداخلية والخارجية”. والمقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر صالح محمد العراقي قال “ان الصدر قطع زيارته للعاصمة بغداد، إستنكاراً لِما يحدث من عُنف غير مُبَـرَّر، ومن إضعاف الدولة المُتَعَمَّـد.. فلذلك نسترعي إنتباهكم. ودعا العراقي أتباع آل الصدر، أنْ يلتزموا بالهدوء، والتحلّي بأعلى درجات ضبط النفس. وجاءت هذه الاجراءات بعد ساعات من تأكيد الخزعلي على رفض نتائج الانتخابات واستمرار مسار الاحتجاجات. وكانت “اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات” قد هددت باللجوء إلى التصعيد في المرحلة المقبلة بحال الإبقاء على النتائج المعلنة. فيما بعد… امر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيق عليا ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي. للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات أمس الجمعة المصادف الخامس من تشرين الثاني الجاري . وباشرت اللجنة تحقيقاتها فور صدور الامر للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتقديم المقصرين أمام المساءلة القانونية لتقصيرهم ومخالفتهم أوامر القائد العام الصريحة التي أكدت بصراحة ووضوح على عدم إطلاق الرصاص الحي تحت اي ظرف كان . وأمر الكاظمي بتعويض الضحايا وقرر القيام شخصياً بالإشراف المباشر على سير عمل التحقيق والتدابير المطلوبة لاحقاق الحق للضحايا وهم جميعاً من أبناء شعبنا العراقي وواحبنا يحتم علينا حمايتهم والاقتصاص لهم من المعتدي أياً كان امام القضاء العادل . الهدف… كشف مسؤول حكومي عراقي الى وكالة Roj News ان “الهدف من التصعيد الذي تشهده العاصمة بغداد الان هو رسالة الى زعيم التيار الصدري بعدما قام باجراء مباحثات مع كتل سياسية ابرزها تحالف تقدم والوفد الكردي الذي يمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف النصر وتيار الحكمة”. واكد المسؤول الحكومي ان “زيارة الصدر الى بغداد كانت للتنسيق نحو تشكيل تحالف سياسي بعيدا عن الاطراف السياسية التي لديها جماعات مسلحة ومقربة من ايران مما ادى الى حالة من تصعيد قامت بها جماهير الاحزاب الخاسرة ضد تحركات الصدر الاخيرة في بغداد”. ولاتزال العاصمة بغداد، تشهد توترا امنيا، اذ قال مصدر امني رفيع المستوى الى وكالة Roj News ان “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه باتخاذ الاجراءات لحماية السفارات داخل المنطقة الخضراء”. واضاف ان “هناك معلومات امنية وردت ان جماهير الاحزاب الخاسرة سيقتحمون الخضراء وقد تحصل صدامات مسلحة”