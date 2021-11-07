خبير قانوني : نحو 500 مليار دولار حجم الأموال المهربة خارج العراق

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد ، ان الكثير من الهاربين خارج العراق والذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال على جرائم جنائية او مادية تتعلق بالفساد يدعون بانهم هاربين لاسباب سياسية ما يعرقل عملية اعتقالهم واعادتهم الى العراق.

وأوضح التميمي ان “بعض الدول توجد لديها مواد في دستورها تمنع تسليم الأشخاص الذين يلجأون اليها وهم هاربين من دولهم لاسباب سياسية وهنا يتم استغلال هذه الثغرة لعدم اعتقالهم من قبل الشرطة الدولية (الانتربول) وتسليمهم الى العراق”.

وأشار التميمي ، الى ان “الأموال المهربة خارج العراق تقدر بنحو ٥٠٠ مليار دولار بحسب تقارير الأمم المتحدة ويمكن للدولة العراقية ان تستعين بمجلس الامن الدولي وان تُفعّل الجهود الدبلوماسية لاستعادة تلك الأموال مع الأشخاص المتورطين بتهريبها”.

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