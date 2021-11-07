صورة مسربة تظهر الفائز بالكرة الذهبية…من هو

أظهرت صورة مسربة منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتداولتها وسائل إعلام رياضية عالمية، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021.

ورغم صعوبة التنبؤ بنتيجة الجائزة لهذا العام فإن الصورة تظهر أن الفائز هو مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي.

وحدث شيء مماثل في عام 2018 عندما أظهرت صورة مسربة أيضا أن لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش هو الفائز بالجائزة، وهو ما تأكد بعد إعلان النتائج بشكل رسمي.

وفي الصورة الحالية يتصدر ليفاندوفسكي القائمة بـ 627 صوتا، ويحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الثاني، ويأتي كريم بنزيمة في المركز الثالث، وكريستيانو رونالدو في المركز التاسع ولوكا مودريتش في المركز الثاني عشر.

ويأتي الثنائي الذي يرجح أن يسيطر على كرة القدم العالمية على مدى العقد المقبل، كيليان مبابي وإرلينج هالاند، في المركزين السادس والثامن على التوالي.

وحددت نتيجة عام 2021 بالفعل، بعد أن انتهى التصويت، وفي 29 نوفمبر القادم سيظهر إن كانت الصورة المسربة حقيقية.

وكشفت مجلة فرانس فوتبول عن قائمة بـ 30 لاعبا مرشحا لنيل الكرة الذهبية لهذ الموسم، ويتواجد كل من المصري، محمد صلاح، والجزائري، رياض محرز، ضمن القائمة.

وفي ظل غياب ميسي، المنتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي، ورونالدو الذي عاد إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن منصة التتويج العام الماضي مع فريقيهما السابقين برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي توالياً باستثناء إحرازهما مسابقة الكأس المحلية، يبدو باب التنافس على الجائزة المرموقة مفتوحاً على مصراعيه.

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