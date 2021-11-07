قريباً.. إنترنت مجاني في 4 مناطق ببغداد

بغداد: اسراء السامرائي

تجهز وزارة الاتصالات خلال الايام القليلة المقبلة، اربع مناطق في بغداد، بخدمة الانترنت المجانية، في خطوة ستعقبها اخرى تتضمن تعميمها بجميع مناطق العاصمة، وتليها محافظات البلاد الاخرى.

وقال مدير قسم العلاقات والاعلام بالشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الوزارة ناطق احمد ابراهيم: إن “الوزارة ستتيح خدمة الانترنت المجانية خلال الايام العشرة المقبلة، ضمن اربع مناطق في بغداد، هي: راس الحواش في الاعظمية، وباب المراد في الكاظمية المقدسة، وشارعا الرواد في المنصور، والمتنبي، بما يتيح خدمة الانترنت للمواطنين في هذه المناطق التي تعد حيوية” .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط