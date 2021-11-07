“قوى الدولة” تطرح اسم العبادي كمرشح “توافقي” لرئاسة الوزراء

كشف مصدر في تحالف قوى الدولة الذي يترأسه عمار الحكيم، يوم السبت، أن أسم حيدر العبادي مطروح كمرشح تسوية لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة.

وقال المصدر، إن “تحالف القوى الدولة الوطنية يدعم تولي حيدر العبادي منصب رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة”، موضحا أن “العبادي حاليا أصبح مرشحا توافقيا للقوى الشيعية ويحظى بدعم وتأييد قوي من رئيس تحالف القوى الدولة عمار الحكيم لتولي المنصب”.

وأضاف، أن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة الإطار التنسيقي (هادي العامري وقيس الخزعلي وفالح الفياض) أكدوا عدم ممانعتهم من تولي العبادي منصب رئيس الوزراء”.