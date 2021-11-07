مشاركة مصرية في مهرجان سينما الحقيقية

ايران.. أكثر من 70 دولة من بينها مصر تشارك في “سينما الحقيقة” الـ15



أعلنت الامانة العامة لمهرجان سينما الحقيقة بدورته الـ15 عن أسماء الدول المتقدمة للمشاركة في القسم الدولي من هذه الفعالية المزمع عقدها في العاصمة الإيرانية طهران الشهر القادم.

وأفاد مكتب المهرجان الاعلامي، أن 2611 عملا من 73 دولة تقدم للمشاركة في المهرجان الدولي الخامس عشر للأفلام الوثائقية الإيرانية “سينما الحقيقة”.

وئقلا عن دائرة الاتصالات، المعلومات لمركز تطوير السينما الوثائقية والتجريبية في إيران، وفقا لإحصائيات أمانة مهرجان “سينما الحقيقة” الخامس عشر، تم الإعلان عن الدول المتقدمة للمشاركة في هذه الدورة من المهرجان.

وتقدمت 73 دولة للمشاركة في القسم الدولي من النسخة الخامسة عشرة للمهرجان، والتي تشمل: الهند، البرازيل، إسبانيا، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، تركيا، روسيا، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، المكسيك، بولندا، الصين، كندا، مصر، البرتغال، بريطانيا، اليونان، بنغلاديش، بلجيكا، هولندا، إندونيسيا، تايوان، كمبوديا، كولومبيا، أوكرانيا، الفلبين، أستراليا، صربيا، كوريا، العراق، رومانيا، لبنان، كرواتيا، هونغ كونغ، البيرو، تشيلي، النمسا، السويد، إفريقيا الجنوبية، باكستان، ماليزيا، جمهورية التشيك، تونس، كازاخستان، اليابان، سلوفاكيا، فنلندا، السويد، الإكوادور، فنزويلا، المغرب، المجر، إستونيا، البوسنة والهرسك، سنغافورة، كازاخستان، أيرلندا.

وينعقد مهرجان “سينما الحقيقة” الدولي بنسخته الخامسة عشر في سبعة أقسام: المنافسات الوطنية، المنافسات الدولية، جائزة الشهيد آويني، الأقسام الجانبية الوطنية والدولية، القسم الخاص بإيران 1400، الورش المتخصصة، التكريم.. وذلك بإدارة محمد حميدي مقدم، من 9 إلى 16 ديسمبر/كانون الاول القادم عبر الانترنت توخيا من وباء كورونا.