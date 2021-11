معبراً عن دعمه له .. مسرور بارزاني يندد بشدة بمحاولة اغتيال الكاظمي

ندّد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ،اليوم الأحد، “بشدة” بمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي”.

وقال مسرور بارزاني ، في تغريدة على حسابه بتويتر ، :” أدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شُنّ بمسيرات على منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الليلة الماضية”.

مضيفاً : “نقف إلى جانبه ونؤكد دعمنا لجهوده في ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والاستقرار في البلاد”.

I condemn in the strongest terms the drone terror attack on PM @MAKadhimi’s residence last night.

We stand with him and reaffirm our support for his efforts to consolidate democracy, the rule of law and stability for the country -mb.

— Masrour Barzani (@masrour_barzani) November 7, 2021