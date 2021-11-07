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يحيى رسول: العراق تعرض لاستهداف خطير بمحاولة اغتيال الكاظمي

رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020

قال الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول إن الدولة العراقية تعرضت لاستهداف خطير بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التي جرت صباح اليوم باستخدام طائرات مسيرة استهدفت منزله.

الشرطة العراقية على طريق الأنبار
MOADH AL-DULAIMI
أول تحرك من الكاظمي بعد محاولة اغتياله الفاشلة

ووصف يحيى رسول، الهجوم بـ “الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف الليلة الماضية منزل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي”.

وكتب على “تويتر”، اليوم الأحد: “الاستهداف كان يهدف لاغتيال الكاظمي، ويعد ذلك استهدافا خطيرا للـدولة العراقية”.

وتابع: “من قاموا بتلك المحاولة هم جماعات مسلحة مجرمة قرأت ضبط النفس والمهنية العالية التي تتحلى بها قواتنا الأمنية والعسكرية بأنها ضعفا”.

وتابع: “ستعمل أجهزتنا الأمنية بكل ثبات للكشف عن الجهات المتورطة في هذا الفعل الإرهابي والقبض على من قاموا به وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة”.

وقال رئيس وزراء العراق: “من يظن أن يد قواتنا لا تصل إليه فهو واهم”، مضيفا: “ليس هناك كبير أمام القانون، وليس هناك كبير على العراق، التي سيكون النصر حليفها”.

وقالت وزارة الداخلية العراقية أن محاولة اغتيال الكاظمي تم تنفيذها بـ 3 طائرات مسيرة، مشيرة إلى أنه تم إسقاط اثنين منهم.

ولم يتسبب الهجوم في أي أضرار لرئيس الوزراء العراقي، بينما تم فتح تحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته.

من هو رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي؟
© SPUTNIK
من هو رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي؟

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