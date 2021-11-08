آبي أحمد يطالب الإثيوبيين بـ«تضحيات»

آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا (إ.ب.أ)

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مواطنيه أمس إلى الاستعداد «لتقديم تضحيات» من أجل إنقاذ البلاد، مع تصاعد القتال في الشمال بين القوات الحكومية وتحالف من 9 جماعات يقودهم متمردو تيغراي الذين يهددون بالزحف إلى العاصمة.

وكتب آبي أحمد في رسالة قصيرة على تويتر أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية: «هناك تضحيات يجب تقديمها، لكن هذه التضحيات ستنقذ إثيوبيا». وأضاف «واجهنا المحن والعقبات وهذا جعلنا أقوى. لدينا حلفاء أكثر من الذين انقلبوا علينا».

وفي مواجهة هذا التصعيد طلب عدد من السفارات بينها بعثات السعودية والولايات المتحدة والسويد والنرويج، من رعاياها مغادرة إثيوبيا. وأمرت الولايات المتّحدة أمس دبلوماسييها غير الأساسيين في السفارة الأميركية في إثيوبيا وأفراد عائلاتهم بمغادرة البلاد.

أديس ابابا – واشنطن: «الشرق الأوسط»

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