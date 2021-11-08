الخزعلي معلقا على محاولة اغتيال الكاظمي: حذرنا قبل ايام من الاستهداف

اعتبر الأمين العام لـ”عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي، الاحد، عملية اغتيال الكاظمي الفاشلة بانها “محاولة لخلط الأوراق”، مؤكدا على ضرورة التحقق من اسباب وحثيثات الاستهداف من قبل لجنة فنية متخصصة وموثوقة.

وذكر الخزعلي في تغريدة له عبر تويتر انه “قد حذرنا قبل ايام قليلة، من نية اطراف مرتبطة بجهات مخابراتية بقصف المنطقة الخضراء والقاء التهمة على فصائل المقاومة”.

وتعرض رئيس الوزارء مصطفى الكاظمي، فجر الاحد، الى محاولة اغتيال باستهداف منزله في المنطقة الخضراء عبر طيران مسير.

‎‎وبحسب مصادر امنية “الكاظمي كان متواجدا في مقر إقامته لحظة القصف، الذي لم يسفر عن خسائر بالأرواح”.

‎ولفتت المصادر، إلى أنه “تم الرد على الطائرة المسيرة من قبل الحماية في محاولة لاسقاطها”.

N.A