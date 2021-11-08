الفوسفات.. مورد ثمين غائب عن مشهد الاقتصاد العراقي

تمثل صحراء الانبار غربي العراق، رقعة “ثرية” بمختلف المعادن والعناصر الثمينة والنادرة، فيما يقف على رأس هذه الثروات، معدن الفوسفات الذي يمتلك العراق منه كميات تعادل 9% من الاحتياطي العالمي كثاني أكبر بلد باحتياطي الفوسفات، فيما اعلنت وزارة الصناعة مؤخرا وضع اليد على احتياطات جديدة “هائلة” من الفوسفات تتجاوز 7 مليارات طن متري، إضافة إلى مليارَي طن مؤكدة انها لم تستثمر لغاية الآن وتحتضنها 4 حقول تقع جميعها في محافظة الانبار.

يقول معاون مدير عام الشركة العامة للفوسفات احسان علي صالح، إن “المجمع الكيمياوي في الشركة العامة للفوسفات يضم عددا من المعامل المتكاملة والمترابطة مع بعضها لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية كمنتج نهائي، وهذه المعامل تشمل معمل استخلاص الخامات من منجم عكاشات، معمل تركيز الخامات، معمل إنتاج حامض الكبريتيك، معمل إنتاج حامض الفوسفوريك، وحدات الخدمات الصناعية، معامل الأسمدة، ومعمل الأمونيا، معمل أملاح الفلورين، ووحدة التداول”.

وأضاف في حديث لـ(المدى) أن “الغرض من هذه المعامل هو إنتاج سماد احادي الامونيوم كمنتج وسطي وسماد السوبر فوسفات والأسمدة المركبة”، مبينا ان “جميع هذه المعامل متوقفة عن العمل والانتاج منذ شهر حزيران ٢٠١٤ ولغاية الآن حيث تعرضت الى السرقة والتدمير بالإضافة الى الأضرار التي لحقت بها خلال الأعمال العسكرية التي رافقت عمليات استعادة السيطرة على مناطق غربي الأنبار”.

وفيما يتعلق بموضوع الاستثمار المعدني اعتبر صالح أن “هذا الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة ومتأنية لتجنب الوقوع في أخطاء يصعب تجاوزها مستقبلا وخاصة بعد التعاقد”، مؤكداً أن “تأخير إصدار قانون الاستثمار المعدني المعدل أثر في عملية المضي بموضوع الاستثمار إلا أنه وبعد متابعات وجهود الوزارة في طريقه الى الحسم والخروج بقانون يضمن حقوق جميع الأطراف ويضمن صيانة ثروات البلد واستثمارها بالشكل الأمثل”.

وأشار صالح إلى أن “صناعة الاسمدة الفوسفاتية من الصناعات المجدية اقتصاديا والتي تسترد مبالغ استثمارها بمدد جيدة مقارنة مع صناعات أخرى”، وفيما يخص موضوع الاسعار فأن “أسعار الأسمدة مرتبطة مع اسعار المواد الأولية في البورصة العالمية ومع ذلك تبقى صناعة مجدية ومربحة”، على حد قوله.

عرقلة الاستثمار

ويقول أستاذ الإعلام في جامعة الأنبار مؤيد الدليمي إن “تأخر استثمار المعادن كالغاز والفوسفات في محافظة الأنبار لا يعود الى قانون استثمار او الى غيره من القوانين إلا أن هناك اجندات سياسية داخلية وخارجية تعمل على عرقلة الاستثمار وإعادة الصناعة ليبقى العراق بلدا مستهلكاً تتوقف فيه كل عمليات الإنتاج، وتضعف قدراته الاقتصادية ليبقى بلدا ضعيفا”.

وأضاف الدليمي في حديثه لـ(المدى) أن “محافظة الأنبار تضم العديد من المناطق التي يمكن ان تستثمر وتدر على العراق وليس محافظة الانبار مليارات الدولارات كالغاز الذي تم اكتشافه في مناطق متعددة في غربي العراق”، مؤكداً أن “معامل الفوسفات في عكاشات ما زالت متوقفة بسبب العراقيل الكثيرة التي وضعتها الحكومة المركزية”.

وأشار إلى أن “هناك لجانا استكشافية بلغارية اكتشفت في محافظة الأنبار سنة 2008 الكثير من المعادن كالزجاج الرملي والحديد والفوسفات حتى أن هناك إشارات عن وجود يورانيوم في صحراء الانبار الغربية، وكان ممكن استثمارها ولكن للأسف الشديد الحكومة المركزية عرقلت هذه المشاريع وما زالت لغاية الآن تقف عائقاً امام استثمار هذه المناطق”.

أما الخبير الاقتصادي باسم جميل فيرى أنه “اذا لم تكن هناك بيئة استثمارية وقانونية جاذبة وعدم وجود ابتزاز وروتين وبيروقراطية فأن أي عمليات استثمار لن تسير بشكل طبيعي”.

وأكد جميل في حديثه لـ(المدى) “ضرورة إبعاد الاستثمار عن التأثيرات السياسية التي تستغل دخول الشركات الأجنبية لتحقيق غاياتها من خلال مضايقة المستثمر”.

تطبيق قانون الاستثمار

يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الأنبار علي عبد الهادي إن “المشكلة ليست في قانون الاستثمار الوطني العراقي، على الرغم من وجود بعض الثغرات وحاجته لبعض التعديلات، إلا أن الحلقة المفقودة هي في تفعيل استثمار الموارد المعدنية ومنها الفوسفات والغاز”.

وأضاف عبدالهادي لـ(المدى) أن “الانبار تعتبر منجما من المعادن والثروات المعدنية والنفط والغاز في العراق وتضم احتياطيات هائلة وكبيرة جدا ومن أجود الأنواع، فالمشكلة الأساسية في عملية أي استثمار متعلقة بالجانب الأمني بالإضافة إلى موضوع الفساد المستشري”.

وأكد عدم وضوح الرؤية الستراتيجية لكيفية استثمار هذه الثروات وهذه المعادن، ومعامل الفوسفات ما تزال قائمة وما زال الكادر العمالي فيها لكنها متوقفة عن العمل لأسباب سياسية وأمنية، معتبراً أن استثمار هذه الثروات يعمل على تنشيط قطاعات كثيرة أخرى منها القطاع الزراعي باعتباره الرافد الأول الذي يستفيد من منتجات الفوسفات ناهيك عن توفير فرص عمل كثيرة، إضافةً لزيادة إيرادات الموارد المالية بالعملات الأجنبية من خلال عمليات التصدير، وخلق جو من المنافسة.

ومن جهته دعا مستشار محافظ الأنبار لشؤون المصالحة غسان العيثاوي الحكومة العراقية لتأهيل معامل الفوسفات وتشغيل معمل الزجاج والسيراميك والمصانع الانتاجية الأخرى المتوقفة في المحافظة، وأن لا تُعَرقل عمليات الاستثمار التي تفرضها إرادات خارجية لا تريد رجوع العراق الى وضعه الطبيعي.

وأكد العيثاوي لـ(المدى) أن توقف هذه المشاريع أثر بشكل كبير على المستوى المعيشي لدى العائلات، وان نسب البطالة المقنّعة في المحافظة عالية جدا تصل إلى 70%، مطالباً وزارة الصناعة والحكومة المركزية بإعادة تأهيل المعامل للنهوض بالواقع الاقتصادي وتعزيز الاكتفاء الذاتي والتبادل التجاري مع دول الجوار.

ويقع على عاتق الحكومة العراقية اليوم استئناف عمليات الانتاج و استثمار هذه الثروة لأن حجم ثروة الفوسفات الهائل يحتاج إلى عمليات جدية وواقعية للنهوض بالواقع الاقتصادي الذي يحتاجه العراق اليوم.

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