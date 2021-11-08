الكاظمي يخبر العبادي امرا على خلفية القصف المسير

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، خلال لقائه رئيس ائتلاف

النصر حيدر العبادي، ان حكومته ماضية في مشروع الاصلاح، وذلك بعد حادثة القصف المسير.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان انه “استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، رئيس ائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي”.

وعبر العبادي خلال اللقاء عن “شجبه واستنكاره لحادثة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء، واصفاً إياها بمحاولة جر العراق إلى فوضى”.

وجدّد الكاظمي من جانبه، “تأكيده المضي في مشروع الإصلاح وكل ما من شأنه تعزيز قوة الدولة والقانون”، معربا عن “امتنانه للمواقف الوطنية الجادة والمستنكرة للاعتداء، التي صدرت عن مختلف الجهات الدولية والوطنية وأكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق حكومة وشعبا”.

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