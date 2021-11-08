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المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة: الكاظمي لم يُصب بأي أذى

نفى اللواء قوات خاصة يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يوم الأحد إصابة رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بالهجوم الذي استهدف منزله بواسطة طائرة مسيرة مفخخة.

وكانت وسائل اعلام عربية واجنبية قد ذكرت ان الكاظمي تعرض الى اصابة بمنطقة اليد جراء الهجوم.

وقال اللواء قوات خاصة يحيى رسول إن “الكاظمي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت محل إقامته بالمنطقة الخضراء”، مردفا بالقول إن الكاظمي “لم يتعرض لأي إصابة” جراء الهجوم.

وأوضح أن القطعات الامنية انتشرت، واتخذت الإجراءات اللازمة بعد الهجوم، مشيرا إلى أن الوضع الامني في المنطقة الخضراء وفي بغداد مستقر، والقوات المسلحة العراقية تواصل حفظ الأمن والنظام والقانون

 

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