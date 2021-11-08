المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي :لنجنب بلدنا ما هو اسوأ

تابعنا باهتمام كبير التطور الخطير المتمثل باستهداف منزل رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بطائرات مسيرة مفخخة في محاولة فاشلة لاغتياله .

واننا إذ ندين بشدة هذا الفعل الاجرامي الجبان، نرى فيه تطورا بالغ الخطورة قد يهدد بنقل الصراع السياسي إلى خارج الاطار الدستوري السلمي ويشكل استهدافا للمسار الديمقراطي والأمن والسلام الأهليين.

ان أوضاع بلدنا الحرجة والمقلقة تؤكد أن لا استقرار او أمن للبلاد ولا تجنب لتداعيات الفوضى وعدم الاستقرار، من دون فرض سلطة الدولة وانفاذ القانون وحصر السلاح بيدها ، والعمل على تفادي انزلاق البلاد وأوضاعها الى ما هو أسوأ وما يلحق المزيد من الأذى بالمواطنين، ويضاعف معاناتهم وما يقاسون من شظف العيش وتردي الخدمات العامة وارتفاع الأسعار وتداعيات ازدياد معدلات البطالة والفقر .

إن هناك مسؤولية كبرى تقع على عاتق سائر القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة بالعمل الجاد على تجنب العواقب الوخيمة للجوء الى العنف والسلاح ولجعله أداة لفرض ارادات ومواقف سياسية. ومن الواجب كذلك الإسراع في التحقيق في هذا العمل الاجرامي والكشف عن مرتكبيه واحالتهم الى القضاء .

فلا مصلحة للمواطنين في ان يحترق الأخضر واليابس ، وان تشيع الفوضى وحالة عدم الاستقرار .

بغداد

11/7/2021

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