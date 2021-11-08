اليوم.. منتخبنا يباشر تدريباته في الدوحة

يباشر منتخبنا الوطني اجراء أولى وحداته التدريبية اليوم الاثنين في ملعب نادي العربي بالعاصمة القطرية الدوحة تحضيرا لمواجهتي سوريا وكوريا الجنوبية يومي الحادي عشر والسادس عشر من الشهر الحالي ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم

2022.

كان وفد منتخبنا قد غادر مطار بغداد الدولي في الساعة الحادية عشرة من صباح أمس الأحد عبر طائرة خاصة أقلته إلى الدوحة التي شهدت التحاق المدرب الهولندي ديك ادفوكات مساء أمس اضافة الى اللاعبين الذين ينشطون في الدوري القطري “بشار رسن، أمجد عطوان، أيمن حسين” ومحترف القادسية الكويتي علي فائز وفرانس بطرس، بينما سيكتمل وفد المنتخب اليوم الاثنين بالتحاق ريبين سولاقا وعلي الحمادي وامير العماري ومهند جعاز وجيلوان حمد.

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