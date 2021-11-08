بطولة إنجلترا: إدي هاو مدرباً لنيوكاسل

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم اليوم (الاثنين) التعاقد مع إدي هاو للإشراف عليه خلفاً لستيف بروس الذي ترك الفريق في 20 أكتوبر (تشرين الأول) باتفاق متبادل بين الطرفين.

وقال النادي في بيان: «يُسعِدُ نيوكاسل يونايتد تأكيد تعيين إدي هاو كمدرب جديد للنادي بعقد حتى صيف 2024»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان التعاقد مع المدرب السابق لبورنموث متوقعاً منذ أيام بحسب الصحافة الإنجليزية، بعدما رفض مدرب فياريال الإسباني حالياً وأرسنال سابقاً أوناي إيمري تولّي المهمة.

وستكون مهمة ابن الـ43 عاماً بدء عملية بناء الفريق تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي استحوذ على 80 في المائة من أسهم النادي الشهر الماضي.

وقال هاو: «إنه لشرف عظيم لي أن أصبح مدرباً لنادٍ بمكانة نيوكاسل يونايتد وتاريخه. إنه يوم أفخر به كثيراً أنا وعائلتي»، مضيفاً: «هذه فرصة رائعة لكن هناك أيضاً الكثير من العمل الذي ينتظرنا وأنا متحمس لدخول ملعب التمارين وبدء العمل مع اللاعبين».

واشتهر هاو الذي غاب عن دكة المدربين منذ تخليه عن مهامه مع بورنموث العام الماضي، بفضل قيادته للأخير من الدرجة الرابعة إلى الدوري الممتاز حيث أمضى خمسة أعوام في مصاف النخبة خلال فترة إشرافه عليه.

غادر هاو بورنموث بعدما تم تأكيد هبوطه إلى المستوى الثاني (تشامبيونشيب) في أغسطس (آب) 2020. وكان نيوكاسل أقدم على تعيين مساعد مدرب نيوكاسل غرايم جونز في منصب المدير الفني موقتاً عقب مغادرة بروس بالتراضي بعد الاستحواذ، لكن الأداء لم يتحسن كثيراً تحت قيادته إذ حصد نقطتين من ثلاث مباريات.

ويُصارع نيوكاسل لتفادي الهبوط إلى المستوى الثاني بعدما عجز عن الفوز بأي من مبارياته الـ11 الأولى في الدوري ويحتل وصافة القاع برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن نوريتش سيتي الأخير.

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»