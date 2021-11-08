بيان صادر عن المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية المدنية- موج تكذيب

تكذيب

تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفبركاً نُسب الى السيد مشعان الجبوري مفادهُ ان الاحزاب السياسية والطبقة الحاكمة بعد عام ٢٠٠٣ قد وقعت وثيقة للتطبيع مع اسرائيل في مؤتمر لندن.

وهنا نوضح ان الدكتور اياد علاوي اساساً كان قد قاطع مؤتمر لندن بعد خلاف مع الرئيس المرحوم جلال طالباني ونتحدى من لفق هذه الاكاذيب والادعاءات ان يأتي بالوثيقة الموقعة.

اننا نؤكد ما وضحه السيد مشعان الجبوري من ان هذه الاخبار هي مجرد اكاذيب لا صحة لها والغرض منها استهداف وتسقيط الرموز الوطنية ولربما تصدر من بعض العناصر المرتبطة بداعش.

المكتب الإعلامي للجبهة الوطنية المدنية

8 تشرين ثاني 2021

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