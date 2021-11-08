Posted on by

بيان صادر عن المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية المدنية- موج تكذيب

تكذيب

تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفبركاً نُسب الى السيد مشعان الجبوري مفادهُ ان الاحزاب السياسية والطبقة الحاكمة بعد عام ٢٠٠٣ قد وقعت وثيقة للتطبيع مع اسرائيل في مؤتمر لندن.

وهنا نوضح ان الدكتور اياد علاوي اساساً كان قد قاطع مؤتمر لندن بعد خلاف مع الرئيس المرحوم جلال طالباني ونتحدى من لفق هذه الاكاذيب والادعاءات ان يأتي بالوثيقة الموقعة.

اننا نؤكد ما وضحه السيد مشعان الجبوري من ان هذه الاخبار هي مجرد اكاذيب لا صحة لها والغرض منها استهداف وتسقيط الرموز الوطنية ولربما تصدر من بعض العناصر المرتبطة بداعش.

المكتب الإعلامي للجبهة الوطنية المدنية

8 تشرين ثاني 2021

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close