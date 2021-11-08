تصريح صحفي صادر عن المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية المدنية -موج

بالأمس تم قتل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، واليوم تم استهداف رأس السلطة التنفيذية في العراق.

انه جرس إنذار قد تكون عواقبه وخيمة مالم تدارك الأخطاء التي وقعت فيها الجهات المعنية في أدارة الانتخابات.

وفي الوقت الذي نرفض فية عملية استهداف رأس السلطة التنفيذية وقتل المتظاهرين السلميين فانا ندعو الجميع الى ضبط النفس والعمل معا على معالجة الأخطاء التي سجلت على نتائج الانتخابات قبل فوات الأوان.

الناطق الإعلامي للجبهة الوطنية المدنية موج

7 تشرين ثاني 2021

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