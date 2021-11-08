Posted on by

تصريح صحفي صادر عن المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية المدنية -موج

بالأمس تم قتل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، واليوم تم استهداف رأس السلطة التنفيذية في العراق.

انه جرس إنذار قد تكون عواقبه وخيمة مالم تدارك الأخطاء التي وقعت فيها الجهات المعنية في أدارة الانتخابات.

وفي الوقت الذي نرفض فية عملية استهداف رأس السلطة التنفيذية وقتل المتظاهرين السلميين فانا ندعو الجميع الى ضبط النفس والعمل معا على معالجة الأخطاء التي سجلت على نتائج الانتخابات قبل فوات الأوان.

الناطق الإعلامي للجبهة الوطنية المدنية موج

7 تشرين ثاني 2021

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close