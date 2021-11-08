حوارات تشكيل الحكومة مرهونة بالتوافق الشيعي والمصادقة على النتائج

بغداد/ فراس عدنان

تتوقف الحوارات المباشرة بشأن تشكيل الحكومة على أمرين، الأول المصادقة على النتائج النهاية للانتخابات، والثاني التوافق الشيعي على المرشح لمنصب رئيس الوزراء. يأتي ذلك في وقت حذرت قوى سياسية من انتقال الصراع السياسي إلى الشارع، داعية إلى التهدئة، والابتعاد عن اتخاذ المواقف التصعيدية.

ورغم حديث بعض القوى الشيعية عن العودة إلى التوافق، يصر التيار الصدري، الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، على تشكيل حكومة وصفها بـ”الأغلبية الوطنية”، وأطلق مجموعة حوارات قادها زعيمه مقتدى الصدر مع رؤساء كتل أبرزهم رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم تحالف النصر حيدر العبادي. ويقول عضو تيار الحكمة رحيم العبودي، في حديث إلى (المدى)، إن “كل الحوارات التي جرت واللقاءات على مستوى القيادات جاءت لتهدئة الشارع وامتصاص الزخم الحاصل في الساحة السياسية”.

وتابع العبودي، ان “الوصول إلى تفاهم حقيقي ما زال بعيداً، والسبب في ذلك أن النتائج ليست نهائية لغاية الوقت الحالي، مع وجود اعتراضات عليها”.

وأشار، إلى أن “المعترضين على نتائج الانتخابات يأملون بمفوضية الانتخابات والقضاء لحسم الطعون التي بلغ عددها الكثير، بما يحقق العدالة وإعطاء الحقوق لأصحابها”. ولفت العبودي، الى أن “الحوارات الحقيقية تبدأ بعد ذلك، أي بمجرد اعتبار النتائج نهائية ويتم اعتمادها رسمياً”.

أوضح، أن “الجميع مطالب اليوم بالتهدئة وضبط النفس والالتزام بالوسائل الدستورية سواء في التظاهر والاعتراض، وكذلك التعامل مع الاعتراضات وعدم تجاهلها”.

واستطرد العبودي، أن “الكتل السياسية واجبها اجراء الحوارات وتهدئة الشارع، لكن على الحكومة مسؤولية حماية المتظاهرين وكشف ملابسات استهدافهم”. ونوه، إلى ان “البرنامج السياسي للعديد من الكتل كان بتعديل الخارطة في إدارة البلد، وإيجاد كتلة موالاة تشكل الحكومة وأخرى في المعارضة واجبها المراقبة والتقويم”.

وشدد العبودي، على أن “التمسك بالتوافق ووجود الجميع في الحكم والمعارضة تسبب بفشل القرار السياسي وتراجع الدولة”.

وبين، أن “الكتلة التي تتولى تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجهورية ورئيس مجلس النواب لا يعني أنها تمثل مكونا واحدا، بل إنها تضم نواباً من جميع المكونات”.

وأردف العبودي، أن “أحد الأسباب التي استدعت العراقيين إلى الخروج في تظاهرات تشرين، هي البحث عن معادلة جديدة في التعامل مع العملية السياسية، ومن ثم المضي للانتخابات المبكرة لانتاج تلك المعادلة وتجاوز الآلية السابقة في موضوع إدارة السلطات”.

ودعا، إلى “الابتعاد عن التمسك بالمكاسب السياسية، ومن ثم البحث عن المصلحة العامة، ونحن اليوم نجد مبالغة في الساحة السياسية من خلال الاستعانة بالنفوذ، وهذا السيناريو يجب أن لا يستمر وتكون هناك رؤية حقيقية في التعامل مع الوضع السياسي الراهن”.

ومضى العبودي، إلى أن “المسار الحالي ينطوي على إنسداد سياسي، وعلى العقلاء التحكم بالقرارات الصادرة وعدم الاستعجال، لأننا نخشى المزيد من الإضرار بالمصلحة العامة، أما التصعيد فلا يخدم العملية السياسية بشكل تام”.

من جانبه، ذكر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، في تصريح إلى (المدى)، أن “الحوارات بين الكتل السياسية لم تتوقف لاسيما بعد الانتخابات، ومعرفة النتائج الأولية لكنها لم تصل بعد إلى اتفاقات سياسية”.

وتابع عبد الكريم، أن “اللقاءات بحسب اطلاعنا تأتي لتقريب وجهات النظر والتقليل من حدة الأزمة لا سيما بين الفائزين والمعترضين على النتائج”.

وشدد، على “ضرورة تهدئة الشارع والانتهاء من المهاترات السياسية التي انعكست بشكل واضح على الشارع من خلال أحداث أمنية أوقعت ضحايا”.

وبيّن عبد الكريم، ان “الكتل تنتظر المصادقة على النتائج النهائية لكي تبدأ من بعد ذلك الحوارات المتعلقة بتشكيل الحكومة على نحو جدي”.

وأوضح، ان “القوى الكردية والسنية أبدت رأيها في موضوع رئاسة الوزراء، بأن يكون هناك موقف موحد للكتل الشيعية كونها المعنية بترشح المكلف بتشكيل الحكومة”.

ويرى عبد الكريم، “ضرورة أن يتم تشكيل الحكومة بعيداً عن الآليات السابقة، لأننا قد غيرنا المنظومة القانونية الخاصة بالانتخابات واجرينا انتخابات مبكرة من أجل الانتهاء من تلك الآليات وليس العودة إليها مجدداً”.

وأفاد، بأن “الخلافات السياسية ينبغي أن نضع لها حلاً، من خلال التواصل والحوارات المباشرة وتقديم بعض التنازلات من أجل المصلحة العامة”.

ومضى عبد الكريم، إلى أن “المهم بالنسبة إلينا هو إبعاد الخلافات السياسية عن الشارع، وتجنيب المواطنين تداعيات الخلافات المتعلقة بتشكيل الحكومة”.

ومن المتوقع أن يتنتهي النظر في الطعون على نتائج الانتخابات خلال الاسبوع الحالي ليتم بعدها ارسالها للمصادقة النهائية.

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