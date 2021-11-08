رئيس اللجنة الأولمبية يكرَم أبطال المنتخب الوطني للسباحة

إستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي وفد المنتخب الوطني للسباحة الحاصل على ستة أوسمة ملونة في بطولة العرب باللعبة التي أختتمت مؤخراً في الامارات العربية المتحدة.

وكرّم حمودي الأبطال السباحين والمدربين المتوّجين بالأوسمة الملونة، كما أثنى على الجهد المبذول من قبل الملاكات الفنية والادارية لاتحاد السباحة لاسيما وانها ملاكات وطنية محلية بذلت ما بوسعها لتحقيق ألقاب وأرقام قياسية جديدة تضاف لخزائن الرياضة العراقية عموماً وإتحاد اللعبة خصوصاً.

وأكد حمودي ان اللجنة الاولمبية ملزمة بتقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع الرياضيين وبالأخص أصحاب الانجاز منهم وان اتحاد السباحة واحد من الاتحادات التي تسير على طريق الانجاز داعيا الى ان تكون هذه البطولة هي المحطة الاولى لطريق الالقاب القارية والعالمية .

من جهته ثمن رئيس اتحاد السباحة خالد عبدالواحد كبيان دور اللجنة الاولمبية في دعم واحتضان الرياضيين وتكريم الابطال وأصحاب الانجاز منهم، مؤكدا ان ما تحقق في الامارات يدعو للفخر والاعتزاز كون الابطال عكسوا صورة جميلة عن العراق بعد ما كانت التوقعات العربية تشير الى ضآلة الحظوظ عطفا على الاوضاع العصيبة التي تمر بها البلاد.

تجدر الاشارة الى ان اللقاء شهد حضور الأمين المالي للجنة الأولمبية أحمد صبري وعضو اتحاد اللعبة هاشم محمد والمدربين عبد الرضا محيبس واحمد حازم ومحمد فائق وعمر فيصل والسباحين حسن صاحب ومحمد عصام وبكر سلام./انتهى

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