روسيا «تتوسط» للتهدئة في سوريا

مقاتلون من فصيل سوري مدعوم من تركيا خلال تمارين عسكرية بعفرين (شمال سوريا) في الأول من نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

موسكو: رائد جبر – أنقرة: سعيد عبد الرازق – عين العرب: كمال شيخو

فيما لوحظ تراجع تهديدات تركيا بشن عملية ضد الأكراد في شمال سوريا، نشّطت موسكو تحركاتها في وساطة للتهدئة ومنع تصعيد عسكري محتمل.

وبعد لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أول من أمس، مع وفد «جبهة السلام والحرية» السورية المعارضة، برئاسة أحمد الجربا، أفيد أمس بأن وفداً من «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) سيزور موسكو الثلاثاء لإجراء محادثات. وفي أنقرة، لوحظ تراجع ملحوظ في تصريحات المسؤولين بشأن عملية عسكرية محتملة ضد «قوات سوريا الديمقراطية». وتزامناً مع ذلك، قامت «الشرق الأوسط» بجولة في عين العرب (كوباني) التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، ولاحظت أن الحياة فيها كانت «شبه طبيعية».