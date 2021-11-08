زكي: استقالة قرداحي كان يمكن أن تحل الأزمة بين لبنان والخليج

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن الجامعة لا تريد استمرار الوضع الحالي بين لبنان من جهة، والسعودية وعدد من دول الخليج من جهة أخرى، معرباً عن أمله في تحقيق انفراج للأزمة الراهنة، يكون مدخلاً لحل الإشكاليات العالقة في العلاقات بين لبنان والسعودية تحديداً، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف زكي، في تصريح أعقب لقاءه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم (الاثنين): «لا نريد أبداً إضافة أزمة جديدة إلى هذا المسار الذي صار معقداً بين لبنان والخليج. لا نريد لهذا الوضع أن يستمر، بل نريد تحقيق انفراجة واسترخاء في هذه العلاقة، ولن يحدث ذلك والأزمة موجودة، ولا بد أن نتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الواجب».

ورداً على سؤال عما إذا كان حل الأزمة بين لبنان والدول الخليجية يتمثل باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، قال زكي: «هذا واضح؛ الجميع يعلم أن هذا الأمر كان يمكن أن يحل الموضوع منذ البداية. الآن، حصلت تطورات وتصريحات، وأخذت الأزمة منحى آخر؛ نأمل أن يجد الجميع لديه الحس الوطني الكافي ليتعامل مع هذه الأزمة بما يليق بها من أهمية».

وأعلن زكي أنه استمع من ميقاتي إلى «موقف مهم وفي غاية الإيجابية عن العلاقة بين لبنان والسعودية التي يحرص عليها هو كثيراً، كشخص وكمسؤول لبناني ورئيس حكومة لبنانية، ولقد عكس لي أيضاً مدى الحرص الموجود في هذا البلد على إقامة علاقات صحية وجيدة وإيجابية مع كل الأشقاء العرب والمحيط العربي للبنان، وبالتأكيد في مقدمة ذلك السعودية».

وأعرب الأمين العام المساعد للجامعة العربية عن اعتقاده أن «الجهد الذي نبذله يمكن أن يتجه في اتجاه إيجابي، ونأمل أن تكون نقطة البداية من هنا، فنتجاوز هذه الأزمة، ونعبرها من أجل حوار أكثر عمقاً وجدية في مسار العلاقة اللبنانية – الخليجية بشكل عام».

وعن خطوته الثانية بعد زيارة لبنان، قال زكي: «بعد الانتهاء من المحادثات كلها، نقيّم الموقف، ونرى ما هي الخطوة القادمة».

وعن الحوار مع السعودية، أعلن زكي أن «الحوار قائم دائماً، كان هناك حوار قبل هذه الزيارة على مستوى الأمين العام، ووجدنا حقيقة، مثلما قال أحد الأصدقاء، (ثقباً) في الباب نحاول أن نمر منه، فلا بأس، نحاول أن نمر منه؛ إن شاء الله نستطيع تجاوز هذه الأزمة».

وعما إذا كانت هذه المبادرة تحل مكان المبادرة القطرية، قال زكي: «ليست لها علاقة. وكل جهد عربي يساهم في حل هذه الأزمة نحن نرحب به وندعمه بالكامل، والتحرك الذي نقوم به الآن هو تحرك نابع من مسؤولية الأمين العام، ومتابعته منذ اللحظة الأولى للوضع، وكيف تطورت الأمور وأوصلتنا إلى الأزمة التي نحن بصددها، وكان يمكن لهذه الأزمة ألا تكون. كان يمكن من البداية احتواؤها، وهذا رأي واضح».

من جهته، جدد ميقاتي «التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية، المنطلقة من قرار مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية ومبدأ الحوار بين الأطراف المعنية».

وأكد أن «لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وسيبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات، ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوة والتعاون».

ورأى أن «الجامعة العربية يمكنها القيام بدور أساسي في هذا المجال»، مضيفاً: «نحن نشدد على اضطلاعها بمهمة تقريب وجهات النظر، وإزالة الخلافات والتباينات حيثما وجدت».

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»