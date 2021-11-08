صحة الكرخ / تكريم الحجامي بدرع التميز من اللجنة المنظمة للمؤتمر الاكاديمي للفيزياء …

الطبية المنعقد في كلية طب الجامعة المستنصرية

شارك مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) في المؤتمر الاكاديمي الاول للفيزياء الطبية المنعقد في كلية طب الجامعة المستنصرية بالتعاون مع الجمعية العراقية للفيزياء الطبية بحضور رئيس الجامعة المستنصرية و عميد كلية طب المستنصرية و عمداء كليات الطب و مدير مستشفى اليرموك التعليمي الدكتور (احمد اسماعيل) و مجموعة من الباحثين من العراق و الدول العربية و الاجنبية

و تم خلال المؤتمر عرض موجز عن تاريخ الفيزياء الطبية و دورها المهم في العلاج السريري و دور كلية طب المستنصرية في رفد المؤسسات الصحية بالخريجين و البحوث العلمية الرصينة بالاضافة الى عرض مجموعة من البحوث و الدراسات و اقامة ورشات العمل و افتتاح المعرض حول المنتجات الطبية العالمية

و على هامش وقائع المؤتمر بين الحجامي ان هذا المؤتمر يعد الاول من نوعه في العراق لكون الفيزياء الطبية لها دور كبير في العلاج مؤكدا ان دائرة صحة بغداد الكرخ لها علاقة و تعاون كبير مع كلية طب المستنصرية من خلال تبادل الخبرات و تدريب الطلبة و فائدة دوائر الصحة من مخرجات كلية الطب في رفدها بالاطباء لخدمة المسيرة الطبية

و قدم عميد كلية طب المستنصرية الدكتور (علي اسماعيل عبد الله) درع المؤتمر الى مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) لدوره الكبير و اسناده الدائم للمؤسسات التعليمية في تدريب الطلبة و قيادته للجيش الابيض في التصدي لجائحة كورونا .

اعلام صحة الكرخ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط