غرنيكا وقصف بيت الكاظمي

انتم الذين فعلتموها

حسن الخفاجي

في العام 1937 اثناء الحرب الاهلية في اسبانيا قصفت طائرات المانية بدعم ايطالي مدينة غرنيكا قصفا عنيفا لغرض ترويع الاهالي.اغلبية ضحايا القصف كانوا من الاطفال والنساء والشيوخ لمشاركةًالرجال في الحرب بالجبهات. كانت غرنيكا معقلا للمقاومةالشعبية ضد القوميين، خلد الرسام بيكاسو جريمة القصف برسم لوحة كبيرة جدا انجزها بعد اشهر من قصف المدينة ونالت شهرة عالمية.

في الحرب العالمية الثانية اثناء اقامة بيكاسو في باريس داهم شقته شرطي سري نازي

ووجد في مرسمه صورة للوحة

سأله الشرطي انت من رسمت هذه اللوحه اجابه بيكاسو بهدوء ( لا انتم الذين رسمتموها).

قصف بيت الكاظمي وهو بمنصب تنفيذي يمثل كل العراقيين. تقاذف الخصوم السياسيين تهمة القصف، وكلهم انكروا صلتهم بالقصف.

للجميع اقول: ايا يكن او تكن الجهة التي نفذت القصف، سواء كانت تمثيلية عملها الكاظمي لكسب التعاطف وقطع الطريق على من يخططون للانتقام منه بسبب مقتل المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات، او عملها من هددوه برد على جريمة قتل المتظاهرين، او فعلها طرف ثالث! هو نفسه المتهم بقتل التشرينين لخلط الاوراق، لتكون سببا باشعال حرب اهلية.

ايا منكم هو الفاعل النتيجة واحدة عند معظم العراقيين .

انتم سرقتم ودمرتم العراق، ونهبتم ثرواته، وصادرتم قراره، ورهنتموه بيد دول خارجية، وسحقتم كرامته الوطنية،وعرضتم العراقيين بسوق نخاسة سياستكم الرعناء.

استمروا بصراعكم على المكاسب والكراسي واتركوا القتل والجوع وفقدان العزة والكرامة من نصيب الفقراء، الا تبت ايديكم.

العراقيون وان اختلفوا بتقيمكم

لكنهم موحدين على رفضكم وليس لنا قول غير ما قاله بيكاسو للنازيين (انتم الذين فعلتموها).

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