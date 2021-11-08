فيديو لجندي عراقي يذهل الجميع… ماذا فعل بالدبابة في الشارع

أثار جندي عراقي، استعرض بمدرعة وسط العاصمة بغداد، جدلا واسعا بين العراقيين خلال الساعات الماضية.

وأصدرت قيادة عمليات بغداد، أمرًا بمعاقبة سائق المدرعة الذي خالف التوجيهات، بعد ساعات من انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن “منتسبي الجيش يتحلون بأعلى مستويات الضبط العسكري خلال تنفيذهم للواجبات”، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية.

ووجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق سائق العجلة المدرعة الذي خالف التوجيهات والضبط العسكري خلال واجب الانتشار الأمني في شوارع وتقاطعات بغداد، مضيفا أن “وجود منتسب مخالف لا يمثل بقية أفراد الفرقة العسكرية الملتزمة”.

يذكر أن القوات الأمنية كانت انتشرت بشكل كثيف ليل أمس في بغداد بعد ساعات على محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، عبر استهداف طائرة مسيرة مفخخة لمنزله في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد.

وعقب الهجوم الفاشل، نشر الكاظمي تغريدة على “تويتر” طمأن فيها الشعب العراقي على وضعه الصحي، ثم ظهر بعدها في مقطع فيديو مصور وأكد أن “الصواريخ والمسيرات الجبانة لا تبني أوطانا ولا تبني مستقبلا”، كما أدانت دول عربية وإقليمية، محاولة الاغتيال التي نجا منها رئيس الوزراء العراقي عبر استهداف منزله في بغداد بطائرة مسيرة مفخخة، وأكدت ضرورة محاربة الإرهاب.