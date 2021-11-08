متسلل سيبراني يسرق 55 مليون دولار من العملات المشفرة

تعرضت شركة Crypto bZx للمرة الثانية خلال أيام للاختراق بعدما نجح أحد المخترقين في سرقة الملايين من عملات مشفرة مختلفة بعد أن وقع أحد مطوريها في عملية هجوم تصيد احتيالي.

وأعلنت الشركة في تغريدة أن ما يقرب من 25% من هذا الرقم هي خسائر شخصية من محفظة الفريق الذي تم اختراقه.

ونشرت تفاصيل حسابات المخترقين، والتي ضمت عملة إيثريوم بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليون دولار.

وقالت إن الخرق أثر على “المقرضين ” الذين لديهم أموال على منصتي Polygon و Binance Smart Chain.

وتلقت الشركة، في حوالي الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة، سلسلة من الإخطارات حول نشاط مشبوه، بما في ذلك المحفظة التي أُبلغ عنها. وتتبعت الشركة محفظة المخترقين. ونشرت قائمة بالأرصدة، إلى جانب بعض المعاملات، على مدونتها.

وقدرت شركة SlowMist، وهي شركة أمنية خارجية، إجمالي الخسارة بـ55 مليون دولار، حسبما ذكرت مدونة The Block، وهي مدونة تشفير. انتهى/25س