مقتدى الصدر يصدر توجيهات جديدة لسرايا السلام

اصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاحد، مجموعة توجيهات لسرايا السلام.

وقال المكتب الاعلامي للتيار الصدري في بيان اليوم، (7 تشرين الثاني 2021)، ان “سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد القائد مقتدى الصدر (نصره الله) يجتمع باللجنة المكلفة بتصحيح مسار عمل سرايا السلام، حيث وجـه سماحته بالحفاظ على الروح المعنويـة للمجاهدين، والتأكيد على الجانب الشرعي والأخلاقي والمهني في مهام عملهم، لاسيما انهم يتولون مسؤولية حماية مراقد المعصومين (عليهم السلام) في سامراء، وما أعظمها من مسؤولية!”.

وأضاف البيان: “كما أكـد سماحته على تقديم الدعم الكامل لهم، وإطلاق صلاحيـاتهم في إدارة شؤون المجاهدين والإهتمام بهم وترتيب عملهم، ليس في المحافظات المستثناة فحسب، بل في عموم العراق، وانهم يمثـلونه شخصيـا في أداء هذه المهمة”.

وتابع “كما استمع سماحته لشرح مفصل منهم عن أوضاع المجاهـدين وأحوالهم في قاطع عمليات سامراء، وأكدوا لسماحته على الطاعة والولاء وبذل الغالي والنفيس، وأن لا تأخذهم في الله لومة لائـم”.

A.A

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط