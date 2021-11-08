منظمة حقوقية تطالب السلطات العراقية بالكشف عن المتورطين بمحاولة اغتيال الكاظمى

منظمة تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى وتؤكد ان اغتيال الكاظمى لاشعال حرب اهلية بالعراق

بيان صحفى

ادانت منظمة العدل والتنمية الحقوقية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى والتى تستهدف جر العراق الى حرب اهلية وفوضى لضرب استقرار العراق

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى السلطات العراقية والاجهزة الامنية والعسكرية بالعراق بالكشف عن كافة ملابسات محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى والكشف عن المتورطين بمحاولة اغتيال الكاظمى وتقديمهم للقضاء العراقى

وقالت المنظمة ان جهات تستهدف العراق وتحاول اشعال حرب اهلية وفوضى داخل العراق واستهداف لمؤسسات الدولة العراقية بعد ان بدات العراق تستعيد دورها الاقليمى كما ان استهداف الكاظمى استهداف لرموز الدولة اعراقية لاشعال الفوضى والحرب الاهلية

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