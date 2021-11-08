منظمة دولية: 418 موقع نزوح غير رسمي في العراق تعيش فيه 13،533 عائلة

ترجمة / حامد احمد

في أحدث تقرير استقصائي لها عن أوضاع واحوال العوائل العراقية النازحة والعائدين منهم المتواجدين في مواقع نزوح غير رسمية، كشفت منظمة الهجرة الدولية IOM انه اعتبارا من شهر تموز 2021 بلغ عدد مواقع النزوح غير الرسمية المنتشرة في انحاء البلد بحدود 418 موقعا تعيش فيه 13,533 عائلة من نازحين وعائدين.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان (تقديرات المواقع غير الرسمية لعام 2020- 2021 Informal Sites Assessment 2020 – 2021 ) ان العوائل النازحة تتواجد في 389 موقعا غير رسمي أما العوائل العائدة فهي تتواجد في 31 موقعا غير رسمي، مشيرا الى ان محافظة دهوك تضم العدد الأكبر من مواقع النزوح غير الرسمية بنسبة 38% حيث تحوي 160 موقعا غير رسمي. وتلي دهوك محافظة نينوى حيث تبلغ نسبة مواقع النزوح غير الرسمية فيها بحدود 18% من العدد الكلي بواقع 76 موقعا، اما محافظة صلاح الدين فتبلغ نسبة مواقع النزوح غير الرسمية فيها بحدود 12% بواقع 52 موقعا. وبشكل كلي تتواجد 13,533 ألف عائلة. وبينت منظمة الهجرة الدولية بان هناك عوائل نازحة وكذلك عوائل عائدة تتواجد في تلك المواقع غير الرسمية، حيث بلغ عدد العوائل النازحة المتواجدة في تلك المواقع بحدود 490 عائلة، اما عدد العوائل العائدة فهي بحدود 1,043 عائلة. وضمت محافظة الانبار اكبر تجمع سكاني من هذه العوائل النازحة وبلغت نسبتها 28% من المجموع الكلي للمواقع وتلتها محافظة دهوك بنسبة 24% ثم محافظة صلاح الدين بنسبة 14%. وأشار التقرير الى انه خلال الفترة الفصلية من آب 2020 الى تموز 2021 انخفض عدد العوائل المقيمة في مواقع نزوح غير رسمية بنسبة 4% او ما يعادل من 14,067 الى 13,533 عائلة. وخلال الفترة نفسها انخفض عدد المواقع غير الرسمية بنسبة 15%، أي من 490 موقعا الى 418 موقعا. وقل عدد مواقع النزوح غير الرسمية في محافظة دهوك بواقع 41 موقعا أقل، ويعزى هذا الانخفاض الى العوائل العائدة الى مناطق سكناها في سنجار بمحافظة نينوى.

ومن المحافظات الأخرى التي شهدت تقلصا بعدد مواقع النزوح غير الرسمية محافظة صلاح الدين التي قلت مواقعها بواقع 25 موقعا أقل وتلتها محافظة كركوك بواقع 19 موقعا اقل، ثم محافظة بغداد بواقع 11 موقعا اقل وان ثمانية من هذه المواقع تتواجد في منطقة المحمودية.

وبخصوص اوضاع هذه العوائل أشار التقرير الى ان العوائل من نازحين وعائدين المقيمين في هذه المواقع غير الرسمية هم اغلبهم من عوائل متضررة تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بتحقيق حلول دائمية لوضعهم في حالة النزوح او اندماجهم مع المجتمع العائدين له.

وأشار التقرير الى ان غالبية العوائل المتواجدة في هذه المواقع لا يمتلكون نشاطا اقتصاديا وتشكل نسبتهم 81% من مجموع العوائل الكلي حيث ارتفعت النسبة عن سابقتها في العام 2020 والتي كانت بحدود 67% فقط. وان 52% من العوائل النازحة المتواجدة في محافظة دهوك ليس لديها نشاط اقتصادي.

اما مواقع النزوح المتواجدة في منطقة المحمودية في بغداد، فان اقل من نصف العوائل الساكنة فيها تستطيع تأمين احتياجاتها الأساسية، وكذلك محافظة صلاح الدين فان اقل من نصف العوائل النازحة الموجودة هناك تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية.

في محافظة نينوى أيضا شهدت ارتفاعا بعدد مواقع النزوح غير الرسمية، وان غالبية العوائل المتواجدة فيها ليس لديها نشاط اقتصادي، اما محافظة كركوك فقد شهدت تحسنا في هذا المجال، حيث ان غالبية العوائل المتواجدة هناك لديها نشاط اقتصادي.

وأشار تقرير المنظمة الدولية للهجرة الى ان حوالي ثلث المواقع غير الرسمية للنزوح تشمل قسما من العوائل التي تدفع بدل ايجار فيها وتشكل نسبتها 32% بواقع 69 موقعا. وجاء في التقرير ان المواقع التي تقوم فيها العوائل بدفع بدل ايجار هي تلك الموجودة في منطقة المسيب بمحافظة بابل وموقعا آخر في الديوانية بمحافظة القادسية. وفي جميع المحافظات بشكل عام فان 30 الى 40% من المواقع غير الرسمية فيها يقوم قسم من العوائل النازحة بدفع بدلات ايجار.

وبين التقرير ان 76% من مواقع النزوح غير الرسمية تتواجد فيها عوائل تعيلها نسوة فقط. وتترواح النسب ما بين صفر الى 9% او 10الى 20% او اكثر من 20% بين موقع وآخر في مختلف المحافظات لعوائل تتم اعالتها من قبل عنصر نسوي، في المحمودية على سبيل المثال فان 10 الى 20% من مواقع النزوح غير الرسمية تتواجد فيها عوائل تعيلها نسوة.

وبخصوص النية بالعودة الى مناطقهم الاصلية فان ردود أفعال 84% من مواقع النزوح غير الرسمية والتي تبلغ 202 موقعا ذكروا انهم على المدى المتوسط ينوون البقاء في مواقعهم الحالية، في حين ان 9% من مجموع المواقع غير الرسمية والتي تبلغ 19 موقعا ذكرت غالبية العوائل النازحة فيها بانها ترغب بالعودة لمناطق سكناها الاصلية.

• عن منظمة الهجرة الدولية IOM

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