نعم، لقد غدت الثقافة في حياتنا اليومية باهمية الماء والهواء ! (*) د. رضا العطار

نتحدث احيانا عن اختراعات الانسان المذهلة عبر العصور وننسى دائما ان الاختراع المجيد الذي هو اعظمها جميعا، والذي جعل تقدم البشرية ممكنا بوضع تراكم المعرفة تحت تصرف الانسان، هو هذا الذي لعله ارخص المخترعات كلفة واقربها الى حاجة الانسان واغزرها فائدة : كتاب الثقافة.

واذا كانت طفرة الانسان النوعية الاولى في اتجاه الحضارة هي اختراع الكتابة على الطين او على اوراق البردي فإن طفرته النوعية الثانية كانت اختراع الكتاب المطبوع بشكله الحالي. فقد قضى الكتاب على احتكار المعرفة، وجعله ميسّرا لكل فرد من افراد المجتمع. وفتح آفاق الدنيا امام كل ذهن، واغرى الانسان بالتعمق في اسرار الطبيعة والكينونة مضيفا الكشف الى الكشف والرأي الى الرأي حتى بات في مقدور الانسان ان يرقى بعلمه عن طريق الكتاب الى مصاف من كان يعتبرهم في عصوره البدائية القوى التي تتحكم بمصيره.

ولكننا وقد غدا الكتاب في حياتنا اليومية بأهمية الماء والهواء والغذاء، جعلنا ناخذه كامر مسلّم به، فننسى خطورته، وكثيرا ما نغفل عنه كما لو اننا نغفل عن الهواء الذي نتنفس، ونعامله وكأنه اقل شأنا من شيشين من الكباب او نصف دجاجة مشوية.

وقد رأيت حوانيت، كانت تبيع الكتب فخسر اصحابها ما استثمروه فيها من نقود، فحولوها الى مطاعم سندويش وفلافل – واذا النقود تتدفق عليهم تدفق السيول. وكم تمنيت لو انني ارى يوما ما هو عكس ذلك، فأجد صاحب مطعم وقد اثرى من اشباع بطون الناس يحول المطعم الى مكتبة املا في اشباع عقولهم.

مما يذكّرني بقصة رجل كان يعشق الكتب، اردتها رديفة لقصة اخرى عن رجل كان يعشق الموسيقى وخلاصتها ان رجلا اشترى بقعة نائية بمبلغ قليل من المال على كتف عال لتلة صخرية مشرفة على واد كثير التعاريج والشعاب وبنى عليها فندقا جميلا يجتذب من الناس اولئك الذين يريدون الاختلاء بالطبيعة البعيدة عن ضوضاء المدن طلبا للتعمق في ذواتهم والتقرب من سرّ يبحثون عنه، مقابل اجور معقولة، وكان ذلك جزء من خطة وضعها لنفسه. فهو ينفق معظم ربحه على كتب يشتريها بالمئات ويستوردها من كل بلد ويحفظها في الصناديق في احدى غرف هذا الفندق. وفي بضع سنوات تجمع لديه من المال ما يكفيه اخيرا لان ( يصفّي ) الفندق ويحوله الى مجموعة صوامع، رتّب فيها الكتب على رفوف لا تنتهي وجعلها دارا مفتوحة لكل من يريد ان يقرأ ويكتب وهو جالس في مكان مريح يشرف على منظر الصخر والنهر والشجر البديع، شريطة ان ينتهي في ما يكتب الى مؤلف يزيد من حس الانسان بروعة الوجود.

وفي عام 1976 امتشفت ان في ( برّية ) من اجمل ما خلق الله من براري كاليفورنيا، قرب مدينة بالو آلتو، هناك على رأس رابية اغدقت الطبيعة عليها هباتها الجمالية، مؤسسة تشبه بالضبط ما حلمت به وانا فتى غرير، يقيم فيها الباحثون، منصرفين بكامل حريتهم الى الكتب الكثيرة التي يقرؤنها ومنها يكتبون. وهناك وجدت صديقي العزيز المفكر ادوارد سعيد وهو منكب على تأليف كتابه الفريد الذي اشتهر كثيرا فيما بعد

( الأستشراق ) ووجدت حوله عددا من المفكرين وقد انصرف كل منهم الى تأليف كتاب لعله لا يقل اهمية. اذن لم يكن حلمي مستحيلا بالقدر الذي حسبته.

كثيرا ما يبادرني زائر يراني في داري محاط بالكتب، فيسألني بشئ من الدهشة :

– هل قرأت هذه الكتب كلها ؟ – وقد تعلمت مع الزمن ان اجيب: لقد اطلعت عليها كلها.

فالكتاب ضرب من العشق، والعشق الواحد هنا ينافس العشق الآخر مطالبا بوقتك وعنايتك. ولكن ردّ فعل العاشق مع الكتاب يتخذ اشكالا متفاوتة والمرء يتذكر مقولة فرنسيس بيكون المشهورة حين قال : بعض الكتب وجد، لكيما يذاق، وبعضها لكيما يبتلع، والبعض القليل لكيما يمضغ ويهضم، ليمثله المرء في كيانه الى الابد.

واذكر ما قاله تي لورنس عن ايام تلمذته وهو طالب في اكسفورد من ان مكتبة كليته كانت تحوي قرابة مئة الف كتاب، وفي غضون ثلاث سنوات من الدراسة – تعرف على جميعها – ان هذا التعرف هو اساس الكثير من المعرفة وهو الذي يدلنا على الاتجاه الذي علينا ان نسير فيه كلما طلبنا المزيد من اي علم او فكر او ادب. لنا ان نذوق الكتاب، او نبتلع بعضه او نمضغه ونهضمه على رسلنا – وفي كل الاحوال نحن انما نعيش عشقا لعله هو وحده من دون ضروب العشق لا تكتفي منه النفس ولا يملّه العقل او الحس.

* مقتبس من كتاب معايشة النمرة لجبرا ابراهيم جبرا.

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