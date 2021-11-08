هل العراق بلد حرق الخيم ؟
كما هو بلد المقابر الجماعية ؟
حرق الخيم في يوم الجمعة 5 تشرين الثاني 2021 في بغداد …
عمل إرهابي ، همجي مُستنكر ..
يذكرنا بحرق خيم عائلة #الإمام_الحسين_بن_علي_بن_أبي_طالب ، عليه السلام ، في كربلاء المقدسة يوم 10 محرم الحرام سنة 61 هجرية ، 680 ميلادية ..
هل هناك بلد آخر ، غير العراق ، انفرد بهذه الميزة الغريبة ؟
هل ان حرق الخيم هو لإتلاف الرسائل التي وردت لـ #الإمام_الحسين عليه السلام من أهل العراق تطالبه بالقدوم إليهم ؟
و الأكثر غرابة من ذلك هو نداء عمر بن سعد بن أبي وقاص لجنوده و مرتزقته قائلا ً:
أحرقوا بيوت الظالمين !
مع أن الذين فيها هم من النساء و الأطفال فقط ، بعد أن أستشهد الرجال ، و #ألإمام_علي_بن_الحسين_السجاد عليه السلام و هو مريض …
فهل أن هؤلاء النسوة و الأطفال العطشى هم الظالمون ؟
أم أن حرق الخيم هو للإرهاب و بث الرعب في قلوب البريئات اللواتي لم يكن من المقاتلات قطعا ً …
مع العلم
أن #الإمام_الحسين قد حفر خندقا ً ، و أشعل النار فيه ، خلف خيم العائلة المسالمة ، محاولة منه لمنع التقرب للنساء و الأطفال من قبل المرتزقة جيش الأمويين …
و نعيش هذه الأيام الصعبة المريرة ، مرة أخرى ، لنرى تلك الممارسة البشعة تتكرر في العراق …،
هذا غير تلوث البيئة و الخسائرة المادية و المعنوية الهائلة ..
هل كتب على العراق أن تكون فيه هذه الأعمال الغريبة ،
وهو بلد الأئمة العظماء ،
و الحوزة الشريفة
و المفكرين الأفذاذ ..
#الدكتور_صاحب_الحكيم
هل العراق بلد حرق الخيم ؟
هل العراق بلد حرق الخيم ؟