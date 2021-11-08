هل العراق بلد حرق الخيم ؟

كما هو بلد المقابر الجماعية ؟

حرق الخيم في يوم الجمعة 5 تشرين الثاني 2021 في بغداد …

عمل إرهابي ، همجي مُستنكر ..

يذكرنا بحرق خيم عائلة #الإمام_الحسين_بن_علي_بن_أبي_طالب ، عليه السلام ، في كربلاء المقدسة يوم 10 محرم الحرام سنة 61 هجرية ، 680 ميلادية ..

هل هناك بلد آخر ، غير العراق ، انفرد بهذه الميزة الغريبة ؟

هل ان حرق الخيم هو لإتلاف الرسائل التي وردت لـ #الإمام_الحسين عليه السلام من أهل العراق تطالبه بالقدوم إليهم ؟

و الأكثر غرابة من ذلك هو نداء عمر بن سعد بن أبي وقاص لجنوده و مرتزقته قائلا ً:

أحرقوا بيوت الظالمين !

مع أن الذين فيها هم من النساء و الأطفال فقط ، بعد أن أستشهد الرجال ، و #ألإمام_علي_بن_الحسين_السجاد عليه السلام و هو مريض …

فهل أن هؤلاء النسوة و الأطفال العطشى هم الظالمون ؟

أم أن حرق الخيم هو للإرهاب و بث الرعب في قلوب البريئات اللواتي لم يكن من المقاتلات قطعا ً …

مع العلم

أن #الإمام_الحسين قد حفر خندقا ً ، و أشعل النار فيه ، خلف خيم العائلة المسالمة ، محاولة منه لمنع التقرب للنساء و الأطفال من قبل المرتزقة جيش الأمويين …

و نعيش هذه الأيام الصعبة المريرة ، مرة أخرى ، لنرى تلك الممارسة البشعة تتكرر في العراق …،

هذا غير تلوث البيئة و الخسائرة المادية و المعنوية الهائلة ..

هل كتب على العراق أن تكون فيه هذه الأعمال الغريبة ،

وهو بلد الأئمة العظماء ،

و الحوزة الشريفة

و المفكرين الأفذاذ ..

#الدكتور_صاحب_الحكيم

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