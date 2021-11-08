وزارة الهجرة  تجري عدة لقاءات مع عدد من المنظمات والهيئات الانسانية في تركيا

لبحث أوضاع العراقيين المتواجدين على أراضيها

التقى وفد من وزارة الهجرة والمهجرين في تركيا عددا من المنظمات والهيئات الانسانية لبحث مشكلات العراقيين المتواجدين هناك .

وبحث مدير عام دائرة شؤون الفروع علي عباس جهاكير ومعاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة دريد جميل ” مع هيئة الاغاثة الانسانية وحقوق الانسان والحريات iHH آلية استمرار دعم العراقيين العالقين على الحدود التركية السورية إغاثيا ، وأن تقدم الهيئة المساعدات الممكنة للحلول المقترحة من قبل الوزارة لمعالجة مشكلتهم .

وأضاف جهاكير انه ” تم الاتفاق مع منظمة ملتجئ على قيام مكتبنا بتحويل قضايا العراقيين ممن يتعرضون للمسائلة القانونية لعدم معرفتهم بالقانون التركي الى المنظمة لغرض قيامها عن طريق المحامين المتواجدين فيها بالترافع امام المحاكم التركية لحل مشاكل العراقيين مجانا، اما بخصوص لقاء الوفد مع معهد قرطبة للسلام ومقره جنيف ، بين جهاكير ” أن مخرجات الاجتماع تمخضت عن الاستمرار بدعم برنامج العودة الطوعية الخاص بالمصالحة المجتمعية للتركمان في تلعفر ،فضلا عن الاتفاق على تحمل نفقات سفر واقامة لجنة اثبات الرعوية لغرض اصدار ورقة اثبات الرعوية للعراقيين الذين لايمتلكون مستمسكات ثبوتية تمهيدا لإعادتهم الى العراق .

واردف جهاكير ” أن اللقاء الاخير كان مع الهلال الأحمر التركي والذي تم فيه الاتفاق على عقد ورشة عمل لغرض البحث في امكانية منح العوائل العراقية بطاقة الهلال الاحمر الخاصة بالمعونات الشهرية مع الاستمرار بتقديم الدعم الاغاثي لمخيم اكدة والمخيمات الاخرى القريبة.

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