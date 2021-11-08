وكالة: أسلحة إيرانية وفصيل مدعوم منها وراء محاولة اغتيال الكاظمي

نقلت “رويترز” عن مسؤولين أمنيين ومصادر وصفتها بالمقربة من الجماعات المسلحة في العراق، إن الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، نفذته جماعة مسلحة مدعومة من إيران.

وقالت المصادر لـ”رويترز”، إن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع.

وأحجم متحدث باسم جماعة مسلحة مدعومة من إيران عن التعليق على الهجوم والجهة التي نفذته، وفق الوكالة.

ونجا الكاظمي من محاولة اغتيال بواسطة 3 طائرات مسيّرة مفخخة استهدفت منزله في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي، بملاحقة من تورطوا في محاولة اغتياله، قائلا إن من ضلعوا في العملية “معروفون وسيجري كشفهم”.