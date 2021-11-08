10 أيام على حسم القرار النهائي للنتائج.. المفوضية تنهي العد والفرز اليدوي وترفع الطعون إلى الهيئة القضائية

بغداد/ حسين حاتم

انهت مفوضية الانتخابات، امس الاحد، المراحل المتعلقة بـ”العد والفرز” اليدوي، فيما بينت انها حسمت ملف الطعون من خلال ارساله الى الهيئة القضائية للبت به.

واستبعدت مفوضية الانتخابات اجراء “عد وفرز” شامل كما طالبت بعض الكتل والأحزاب الخاسرة، مؤكدة ان هذا الاجراء يتعارض مع قانون الانتخابات العراقي، الذي ألزم مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز فقط في المحطات التي تُسجل عليها شكاوى وطعون.

ولدى الهيئة القضائية للانتخابات 10 أيام لغرض البت في هذه الطعون، وعند البت بها سننتظر الهيئة القضائية ورأيها حول عملية العد والفرز وفيما إذا كانت ستطلب إعادة عد وفرز الأصوات في محطات أخرى، بحسب المفوضية.

عضو إعلام مفوضية الانتخابات، عماد جميل، قال في حديث لـ(المدى)، إن “المفوضية انهت جميع إجراءاتها المتعلقة بالعد والفرز اليدوي وحسم الطعون”، مستدركا “المرحلة المقبلة متعلقة بالهيئة القضائية، من خلال البت بتلك الطعون”.

وأضاف جميل، ان “القرار يبقى لدى الهيئة القضائية وهي من تحدد بعد الاطلاع على الطعون، بأن ترد طعنا او تطالب بفتح محطات”.

وأشار عضو إعلام مفوضية الانتخابات الى، ان “باب الطعون تم حسمه منذ حوالي أسبوعين”، لافتا الى ان “نسبة تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني عالية جدا، وان الاختلاف في الأصوات ظهر بنسب بسيطة جدا في بعض المحطات”.

ولفت جميل الى، ان ” ملاحق الطعون شملت 14 محافظة فقط”، مشيرا إلى أنه “بعد انتهاء الهيئة القضائية من الطعون المقدمة اليها، تستطيع المفوضية الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات”، مؤكداً “عدم وجود أي ضغوط تمارس على المفوضية سواء داخلياً او خارجيا”.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، قبل يومين الانتهاء من عد وفرز المحطات التي قدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق طعون مرشحي الكرخ والرصافة ومحافظات ذي قار وكركوك وصلاح الدين ونينوى.

وستدرس الهيئة القضائية المختصة بالانتخابات والتابعة لمجلس القضاء الأعلى، الطعون المحالة لها على مدى 10 أيام مع تلقيها لآخر طعن انتخابي، بحسب جميل.

وكانت بعض الأطراف التي تراجعت أصواتها خلال هذه الانتخابات، كقائمة الفتح وغيرها من قوى مندرجة ضمن ما يعرف بالإطار التنسيقي، قد أعلنت رفضها النتائج، مطالبة بإعادة الفرز والعد اليدوي الشامل. بدورها، قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، إن “مفوضية الانتخابات تمكنت خلال الأسابيع الماضية من إعادة العد والفرز اليدوي، استناداً إلى الطعون والشكاوى المقدمة لها في أكثر من 15 ألف مركز انتخابي جاءت نتائجها جميعاً مطابقة للعد الإلكتروني، وبالتالي لا يوجد أي تغيير في نتائج الانتخابات المعلنة”.

وأضافت الغلاي، أن “أمام الهيئة القضائية عشرة أيام لحسم إصدار القرار القضائي وطرح رؤيتها بشأن نتائج العد والفرز اليدوي، وسيكون هذا القرار أياً كان شكله ملزم التنفيذ من قبل مفوضية الانتخابات”.

وبشأن إمكان إجراء إعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحطات الانتخابية، اوضحت المتحدثة باسم المفوضية أن “هذا الإجراء يتعارض مع قانون الانتخابات العراقي، الذي ألزم مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز فقط في المحطات التي تُسجل عليها شكاوى وطعون، ونحن ملتزمون بالقانون ولا يمكن إجراء عملية عد وفرز شاملة”.

وأشارت الغلاي إلى أن “جميع عمليات العد والفرز اليدوية السابقة أظهرت تطابقاً مع العد والفرز الإلكترونيين، وجرى كل ذلك بحضور مراقبين دوليين وآخرين تابعين للكيانات والأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات وشملت كل المدن العراقية.

وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من تشرين الاول، حسب المفوضية 43%، بواقع مشاركة أكثر من 9.5 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم، من أصل نحو 22 مليون عراقي يحق لهم التصويت، ممن يملكون البطاقات البايومترية طويلة الأمد والبطاقات الانتخابية القصيرة الأمد.

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