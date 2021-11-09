“البنتاغون” عن محاولة اغتيال الكاظمي: نمتلك الحق بالدفاع عن شركائنا العراقيين



لمح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، جون كيربي ، إلى “وقوف إيران وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراق ي مصطفى الكاظمي “.

واعتبر كيربي، أن “هناك جماعات كثيرة مدعومة من إيران داخل العراق، ولديها القدرة على تنفيذ الهجوم ضد الكاظمي”، لافتًا إلى أنه “لسنا في موقع لتوجيه الاتهام الآن لأي طرف في الهجوم على مقر رئيس الوزراء العراقي”.

وجدد كيربي، في إفادة صحفية، التأكيد على أن القوات الأميركية تملك الحق في الدفاع عن نفسها والمساعدة في الدفاع عن الشركاء العراقيين.

وسبق للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، تأكيده أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها وبالتنسيق مع الحكومة العراقية بالرد على الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في الوقت والمكان اللذين تختارهما.

يأتي ذلك، بعد إعلان الكاظمي نجاته من محاولة اغتيال إثر تعرض منزله الى قصف بطائرات مسيرة، فيما أوضحت السلطات الامنية أنها تمكنت من اسقاط طائرتين من ثلاث طائرات مسيرة استهدفت منزل رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.

وأعربت العديد من الدول عن إدانتها الشديدة لمحاولة الاغتيال التي نجا منها الكاظمي.

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