الزراعة تتبرأ من حزام بغداد الأخضر.. وخبراء يستبعدون تنفيذه

سيف عبدالله

كشفت وزارة الزراعة، أسباب التلكؤ في تنفيذ مشروع الحزام الأخضر الخاص ببغداد، فيما استبعد خبراء إمكانية تنفيذ المشروع حول العاصمة، لعدة اسباب ابرزها هو المكان المخصص لتنفيذه.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لـ (المدى)، إن “مشروع الحزام الأخضر ليس وليد اليوم، بل منذ مدة طويلة”، مستطرداً بالقول “كان هناك تلكؤ بهذا المشروع كونه تابع إلى عدة جهات”.

وأضاف النايف، أن “الجهات المسؤولة عن مشروع الحزام الأخضر هي أمانة بغداد ومديريات البلديات”، مبيناً أن “وزارة الزراعة غير معنية بهذه الأحزمة الخضراء”، كما اوضح ان “وزارة الزراعة لديها دور كبير بدعم الجهات ذات العلاقة بالشتلات وفسائل النخيل والأمور اللوجستية، سيما وان الأمور الإدارية هي من اختصاص الجهات ذات العلاقة”.

وأشار، إلى أن “الوزارة خاطبت لأكثر من مرة الجهات ذات العلاقة بتقديم طلباتها بشأن تحويل الأراضي الجرداء إلى مساحات خضراء، لتقوم بتزويدها بالأشجار المعمرة والمثمرة وغيرها”.

هذا وعدّ خبراء في مجال المياه، حزام بغداد الأخضر بأنه غير مبني على أسس صحيحة او خطة واضحة، حيث تواصلت (المدى) مع العديد من الباحثين والخبراء في مجال المياه، الذين اكدوا ان “مشروع حزام بغداد الأخضر، يجب ان يكون مخطط له بالكامل وليس بصورة عشوائية”.

في غضون ذلك، قال المستشار في الشأن الزراعي عادل المختار، إن “المؤتمر الاخير الخاص بالمناخ في غلاسكو شدد على ضرورة إحاطة المدن بمساحة خضراء للمحافظة على التوازن في الطبيعة”.

واضاف المختار في تصريح لـ(المدى)، أن “الحزام الاخضر غير قابل للتطبيق حول بغداد، وذلك لعدة اسباب ابرزها هو المكان المخصص لتنفيذ المشروع الذي يحتاج إلى اهتمام دائم بالنباتات”، لافتا الى ان “هذا المشروع يحتاج إلى خطة طولية الامد من اجل المحافظة عليها”، داعياً في الوقت نفسه الجهات المعنية إلى “الاهتمام بالزراعة حول المحافظات كون المناخ في العراق يحتاج إلى زيادة كبيرة في توليد الاوكسجين”.

يذكر أن أمانة بغداد كشفت، في وقت سابق، عن تفاصيل مشروع الحزام الأخضر حول العاصمة، فيما أشارت إلى انه سيسهم بخفض درجات الحرارة وتقليل العواصف الترابية، حيث اشار أمين بغداد علاء معن إلى تخصيص 10-15 مليار دينار لإنشاء مشروع حزام بغداد الأخضر، كونه من المشاريع المهمة، وتتم دراسته في الوقت الحاضر.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط