تصريح صحفي صادر عن الناطق الرسمي للجبهة الوطنية المدنية- موج‎‎

صرح الناطق الرسمي بإسم الجبهة الوطنية المدنية المهندسة ليلى عبد اللطيف بما يلي:

عقد مجلس العلاقات العربية والدولية اليوم الثلاثاء اجتماعاً افتراضياً بمشاركة رئيس المجلس السيد محمد الصقر ورئيس الجبهة الوطنية المدنية الدكتور اياد علاوي النائب الاول لرئيس المجلس والسادة اعضاء مجلس الادارة.

بحث المجتمعون عدداً من الملفات والقضايا في مقدمتها تطورات الاوضاع على الساحة العربية والمساعي المبذولة لحلحلة الخلافات، اذ اتفق المجتمعون على تكليف الدكتور اياد علاوي بزيارة لبنان ولقاء رئيس الجمهورية اللبنانية بالاضافة الى عدد من القادة لطرح وجهة نظر مجلس العلاقات العربية والدولية بالازمة اللبنانية والمساعدة في حلحلة الخلافات والمشاكل.

كما وتحدث الدكتور علاوي على ان خير من يقوم بترتيب البيت العربي هو الجهد الذي يمكن ان يبذل من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني والاردن الشقيق وقد ثمن الجميع من اعضاء المجلس هذا الطرح.

هذا وقد وجهت عدد من الدعوات الى الدكتور علاوي لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة.

المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية المدنية

الثلاثاء ٩ تشرين الثاني ٢٠٢١

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