تصريح صحفي صادر عن الناطق الرسمي للجبهة الوطنية المدنية- موج

صرحَ الناطق الرسمي بإسم الجبهة الوطنية المدنية د. ليلى عبد اللطيف بما يلي:

في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، فأنَّ الأمر يتطلب إحتواء الأزمة، من أجل الإنتقال بالمناخ الداخلي، من حالة التوّتر إلى حالة التهدئة وضبط النفس، من خلال مجموعة من إجراءات بناء الثقة بين عموم الأطراف السياسية، وفي مقدمتها :

أولاً : التريّث بإعلان نتائج الإنتخابات النهائية، لما يترتب على ذلك من زيادة في حدّة الإحتقان والتوّتر، وفي خطورة الأوضاع.

ثانياً : الدعوة والعمل من أجل عقد مؤتمر حوار وطني عراقي.

الناطق الرسمي للجبهة الوطنية المدنية (موج)

بغداد – 8 تشرين الثاني 2021

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