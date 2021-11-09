جزيرة الهدوء منتظرة

للشاعرة الهنغارية ايفا تانداري

ترجمة مهدي قاسم ــ صحيفة صوت العراق

جزيرة الهدوء هي بيتي الصغير .

ههنا سلام ، هنا سكون مخيما !

فتعال إلى بيتي الهادئ إذا كنت منهكا.

هنا يمكنك تجنب ضوضاء العالم المندفع ضجيجا ،

ودرء مداهمات الوقت المضجرة .

فما من أحد هنا سيطرح أسئلة ،

ولا يتوجب عليك تقديم إجابة ،

وليس عليك أن تكون لطيفا أو معتنيا بنفسك.

حتى لستُ مضطرا الى القول : مرحبا .

فقط أدخل وأستريح مستلقيا

لكي تستجمع قواك للتصارع و المواجهة مجددا

حينما يتوجب عليك الذهاب حتما .

ما الحياة سوى ميدان صراع تُخاض فيها معارك مباغتة و ضارية،

حيث لكل ساعة دورها الحاسم وكذلك لليوم ،

ربما حتى دقيقتك نفسها ليست لكَ برمتها كاملا ،

بينما يجب أن تضحي بروحك حينذاك بين نيران البقاء صراعا ضاريا .

ليس لديك وقتا كافيا لكي تحب متلهفا ،

ولا رغبة في زراعة ورود وزهور ،

وإذا سألك ابنك شيئا تحاججتَ بوقتك ضيقا

يتحتم عليك خوض حروبك اليومية الشرسة بأظافر و أسنان دامية

إذن فتعال إلي َ واستلقي مستريحا ،

إذا كنتَ لا تستطيع تحمّل المزيد.

هنا لا وقت ، ولا قتال ، ولا قوة تسلط مستبدة .

هنا الهدوء وحده فقط يحوم حواليك ،

بخطوات من خفة ريش و همسة ريح خافتة .

هنا بوسعك أن تبكي انتحابا مرتفعا ،

أو أن لا تعمل شيئا أبدا ! .

هنا .. فقط .. وبكل بساطة ،

عليك أن تكون إنسانا راقيا .

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