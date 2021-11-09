دعوات لاتفاق بين الصدر والمالكي ينهي أزمة الانتخابات

بغداد/ فراس عدنان

ما زال التيار الصدري والإطار التنسيقي يتنافسان على تكوين “الكتلة الأكبر”، في وقت تنتظر القوى السياسية من المكونات الأخرى اتفاقهما على شكل الحكومة، هل ستكون على أساس الأغلبية، أم تبقي على آليات التوافق؟.

يأتي ذلك في وقت تأتي الدعوات لحصول اتفاق، وإن كان غير مباشر، بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لإنهاء أزمة الانتخابات.

ويقول النائب السابق يونادم كنا، في حديث إلى (المدى)، إن “الحديث يدور بشأن الحكومة المقبلة ضمن مفهموين إما اللجوء إلى الأغلبية السياسية التي يفترض معها وجود معارضة، أو الإبقاء على التوافقية، وهي مشاركة الجميع في الحكم”.

وتابع كنا، أن “المعادلة السياسية في العراق تقتضي ما يعرف بالنصاب الوطني، وعدم الركون إلى الأرقام فحسب، وهذا يعني تمثيل اقطاب المثلث الشيعي والسني والكردي في الحكومة”.

وأشار، إلى أن “حكومة الأغلبية وإن تم اللجوء إليها يفترض أن يتوافر فيها البعد الوطني وتمثيل المكونات، ومن بعدها بإمكانها أن تنال الثقة في مجلس النواب”.

وأوضح كنا، أن “كل طرف من أطراف المعادلة الوطنية لديه شروط، فالكرد بادروا بموضوع المناطق المتنازع عليها والموازنة والاتفاقيات الأمنية في سنجار وغيرها من القضايا التي تعتبر محل اهتمام في إقليم كردستان”.

وبيّن، أن “السنة لديهم مطالبهم ومخاوفهم، وفي مقدمتها ضرورة حسم ملف السنجاء والتعويضات وإعادة الإعمار وأمور تتعلق بتواجد الحشد الشعبي في مناطقهم”.

وشدّد كنا، على أن “النصوص الدستورية والقانونية تعطي الحق للتيار الصدري في تشكيل الحكومة المقبلة، والأمور غير واضحة لغاية الوقت الحالي بالنسبة لاتباع أي من الخيارين هل حكومة الأغلبية السياسية أو العودة إلى التوافق؟”.

وذهب، إلى أن “الرهان يبقى على إرادة الكتل السياسية في التعامل مع المتغيرات واللجوء إلى آلية جديدة في تشكيل الحكومة والابتعاد عن التوافق”، مبيناً أن “تفكير تلك الكتل بالمصلحة العامة من شأنه أن يذهب بالعراق فعلاً إلى التغيير واعتماد الأغلبية”.

وأورد كنا، أن “تقديم الشروط المسبقة، والبحث عن ارضاء الجميع، يعني أننا لم نغيّر من الواقع شيئاً، وسوف نستمر على التوافق الذي كان سبباً في ما آلت إليه البلاد من مشكلات على جميع الأصعدة وتراجع في تقديم الخدمات، وعدم تحقيق الإصلاح المنشود”.

ويواصل، أن “نجاح أي من الصدريين أو الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة بمعزل عن الآخر بحاجة إلى دعم وموافقة من الكتل السنيّة والكردية، لكي يضمن الحصول على الثقة في جلسة التصويت على الوزارة ومنهاجها داخل البرلمان”.

ولفت كنا، إلى أن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكد عدم ممانعته بالتحول إلى المعارضة، ولكن السؤال المطروح حالياً: هل أن وجود الصدريين في المعارضة يصب في المصلحة العامة؟”.

وزاد، أن “المشكلة الحالية والضبابية تنتهيان باتفاق ولو بشكل غير مباشر بين الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وهذا لا يعني بالضرورة العودة إلى التوافقية، بل من الممكن الوصول إلى كلمة سواء”.

ومضى كنا، إلى أن “حراكاً تشهده الساحة السياسية خلف الكواليس من أجل استقطاب المستقلين لصالح الكتل الكبيرة بهدف زيادة مقاعدها، وأدخالهم في ساحة الصراعات”.

من جانبه، ذكر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، في حديث إلى (المدى)، أن “آلية اختيار رئيس الوزراء لم يتم حسمها لغاية الوقت الحالي”.

وتابع المندلاوي، أن “الموضوع ينبغي حسمه من قبل الكتل الشيعية، لاسيما مع وجود تظاهرات والاعتراضات التي انعكست على الشارع واوقعت ضحايا”.

وأوضح، أن “اتفاق البيت الشيعي على رئيس الحكومة يعد بداية للتفاهم على الكتل من المكونات الأخرى كالكردية والسنيّة، وفي ضوء ذلك نعرف أن الحكومة المقبلة هي للأغلبية أو التوافقية”.

وأردف المندلاوي، أن “الكتل الكردية وكذلك ما أعلنت عنه القوى السنيّة، ليست لديها خطوط حمراء تجاه أية جهة تتولى تشكيل الحكومة سواء من الصدريين أو الإطار التنسيقي، لكننا نفضّل أن يحصل ذلك بناء على تفاهمات بين الطرفين”.

وتحدث، عن “وجود استعداد من قبلنا لبذل الجهود في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الشيعية وهو ما حصل فعلاً من خلال الزيارة التي يجريها وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني واللقاء مع تلك الأطراف”.

ويتوقع المندلاوي، أن “تتضح الصورة أكثر بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، وحينها سيبدأ الحراك الحقيقي لتشكيل الحكومة المقبلة”.

ونبه، إلى “وجود قلق كبير إزاء ما يحصل في الشارع من تصعيد، ووقوع ضحايا ونحن نشدد على أمن الدولة وسيادتها”، داعياً إلى أن “تتفق الأطراف في ما بينها على إنهاء الخلافات منعاً لحصول المزيد من الاضطرابات”.

وانتهى المندلاوي، إلى أن “عدم تقبل النتائج من قبل البعض، رغم جميع إجراءات المفوضية بشأن الاعتراضات، سوف يؤدي إلى تأخير في تشكيل الحكومة، وهو أمر مؤسف، وينبغي أن يكون هناك اعتراف بهذه النتائج لأنها تعد من مخرجات العملية الديمقراطية”.

ويواصل التيار الصدري جهوده في اقناع الكتل بالانضمام إلى فريقه لتشكيل الحكومة، فيما يركز الإطار التنسيقي على ضرورة حسم الاعتراضات على نتائج الانتخابات أولاً.

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