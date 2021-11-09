ذي قار.. خطة جديدة للحفاظ على الثروة الحيوانية في الأهوار

أكد مدير مركز انعاش الاهوار في ذي قار عدنان الموسوي، اليوم الاثنين، وضع خطة للحفاظ على التنوع الاحيائي والثروة الحيوانية في اهوار المحافظة.

وقال الموسوي في حديث لـ(المدى)، ان “انحسار الموارد المائية يتناسب عكسيا مع التنوع البيئي فكلما قل الماء تزيد الاضرار وتؤثر على الاحياء المائية، ومع ذلك فان الامكانيات المتوفرة لدينا نستطيع ان نوفر من خلالها بيئة ملائمة قدر الامكان ومعالجة الخسائر باقل ما يمكن”، مبينا ان “الايرادات المائية تتعلق بالموارد المائية التي تصل من دول الجوار بالاضافة الى الامطار التي تعتبر المصدر الاساس لكميات المياه”.

واضاف الموسوي، ان “هناك خططا استخدمتها الوزارة للمعالجة وكذلك في ظروف الفيضان وللحفاظ على الثروة الحيوانية منها تأمين سيارات ماء حوضية وحفر آبار في مناطق عديدة ونصب محطات تحلية واجراء عمليات كري وتطهير للمنافذ المائية المغذية للاهوار ليستفيد منها السكان المحليون لحين ارتفاع المناسيب”.

وأشار، الى انه “في الوقت الحالي هناك شحة في المياه منذ بداية فصل الصيف”، موضحاً ان “المركز قام بتطهير مغذيات الانهر التي تغذي الاهوار لتوفير بيئة ملائمة قدر الامكان لتربية الجاموس، وهناك متابعة يومية لنوعية المياه عبر فرق خاصة لمناطق الاهوار لمعرفة عمق الاهوار”. ولفت مدير مركز انعاش الاهوار، الى ان “وزارة الموارد وضعت اولوية لمحافظة ذي قار في عمليات تطهير الانهر لان المحافظة تقع في ذنائب الانهر وهناك استنفار في الوزارة، لان من اولوياتها توفير مياه الشرب والزراعة ومياه الاهوار”.

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