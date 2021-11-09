زيارة الطبيب

أوصاني الطبيب

أن أتجنب

تناول الأكلات

الحلوة المذاق

لكي لا تسقط

ما تبقى من أسناني

لكنه لا يعلم

إن قبلة واحدة

من شفتكِ السفلى

تعادل تناول

ألف و خمسمائة كيلو

من السكر !

سينو إبراهيم ..

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