لوفرتها محلياً.. العراق يمنع استيراد الطماطم

قررت وزارة الزراعة، يوم الثلاثاء، منع استيراد محصول الطماطم لوفرته محلياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان إنه “استنادا الى الصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء /لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم 299 في 2 / 10 / 2018 والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية، حصلت الموافقة على منع استيراد محصول الطماطم ومن جميع المنافذ الحدودية واعتبارا من10/ 11 / 2021”.

واضاف ان “عملية المنع جاءت لبدء انتاج محصول الطماطم في اغلب المحافظات ووفرته محليا”، مبينا بأن “سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية ، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي”.

ودعا النايف هيئة المنافذ الحدودية والاجهزة الامنية كافة الى “تنفيذ هذا القرار من اجل حماية المنتج الزراعي المحلي”.