مصدر:مشروع قرار لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

مصدرلـ (الزمان):مشروع قرار لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أنّ‭ ‬إتصالات‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬العراق‭ ‬والأردن‭ ‬ولبنان‭ ‬والجزائر‭ ‬للإعداد‭ ‬لمشروع‭ ‬قرار‭ ‬بعودة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬القادمة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬بالجزائر‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2022‭ .‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أنّ‭ ‬العقبة‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تعترض‭ ‬تلك‭ ‬العودة‭ ‬هي‭ ‬تحفظ‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬الوجود‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وتحاول‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬المؤيدة‭ ‬لعودة‭ ‬سوريا‭ ‬صياغة‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬يطالب‭ ‬بسحب‭ ‬جميع‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬والجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬إعادتها‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬يعتبر‭ ‬أنّ‭ ‬الوجود‭ ‬الإيراني‭ ‬جاء‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الخلافات‭ ‬السورية‭ ‬الروسية‭ ‬حول‭ ‬التواجد‭ ‬الإيراني‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬ضغطا‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬وسط‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ . ‬شهدت‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬مساعي‭ ‬لانفتاح‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الإتصالات‭ ‬الأردنية‭ ‬السورية‭ ‬والتي‭ ‬تمخضت‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬منفذ‭ ‬حدودي‭ ‬للتبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬وطأة‭ ‬الأزمة‭ ‬الإقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬سوريا‭ ‬بفعل‭ ‬قانون‭ ‬قيصر‭ ‬ومرور‭ ‬بالاتفاق‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬الغاز‭ ‬المصري‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬عبر‭ ‬أنبوب‭ ‬النفط‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬ولقاء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وانتهاء‭ ‬بمرور‭ ‬باتصال‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بولي‭ ‬عهد‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬الانفتاح‭ ‬والذي‭ ‬ينبئ‭ ‬بعودة‭ ‬سوريا‭ ‬للجسم‭ ‬العربي‭ ‬بعد‭ ‬قطيعة‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ . ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أعتبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬السياسيين‭ ‬أنّ‭ ‬عودة‭ ‬الإنتربول‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬مؤخرا‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬اتجاهاً‭ ‬جديداً‭ ‬لعودة‭ ‬سوريا‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬شقوقا‭ ‬بدأت‭ ‬تدب‭ ‬في‭ ‬جدار‭ ‬قانون‭ ‬قيصر،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬قال‭ ‬الخبير‭ ‬العسكري‭ ‬والاستراتيجي‭ ‬السوري‭ ‬أن‭ ‬خطوة‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬للانتربول‭ ‬الدولي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الانفتاح‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬ليكون‭ ‬هناك‭ ‬تعاون‭ ‬وتنسيق‭ ‬لمواجهة‭ ‬الإرهاب‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬سوريا‭ ‬لديها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وتتوافق‭ ‬تلك‭ ‬الخطوة‭ ‬مع‭ ‬الانفتاح‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يتم‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضوء‭ ‬أخضر‭ ‬أمريكي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خسرت‭ ‬أمريكا‭ ‬أوراقها‭ ‬الإستراتيجية،‭ ‬فيما‭ ‬أوضح‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬روجت‭ ‬له‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ .‬

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