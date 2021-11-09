نصب سواتر ترابية قرب المنطقة الخضراء من جهة بوابة الجسر المعلق (صور)

افاد مراسل (بغداد اليوم)، اليوم الاثنين، ببدء نصب سواتر ترابية على مقتربات المنطقة الخضراء.

وقال المراسل ، ان “السواتر نصبت من جهة بوابة الجسر المعلق من قبل المعتصمين”.

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