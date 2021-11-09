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نصب سواتر ترابية قرب المنطقة الخضراء من جهة بوابة الجسر المعلق (صور)

 

نصب سواتر ترابية قرب المنطقة الخضراء من جهة بوابة الجسر المعلق (صور)

افاد مراسل (بغداد اليوم)، اليوم الاثنين، ببدء نصب سواتر ترابية على مقتربات المنطقة الخضراء.

وقال المراسل ، ان “السواتر نصبت من جهة بوابة الجسر المعلق من قبل المعتصمين”.

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