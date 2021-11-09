60% من أصوات أربيل لـ الديمقراطي الكردستاني والاتحاد يتراجع بتحالفه مع كوران

بغداد/ تميم الحسن

سيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني على 70% من مقاعد اربيل وحصل لوحده على 60% من مجموع المصوتين في عاصمة اقليم كردستان.

الديمقراطي تفوق بـ11 مقعداً وبفارق 8 مقاعد عن اقرب فائز له وهي حركة الجيل الجيل الجديد التي صعدت رصيدها من خلال الاصوات وعدد المقاعد عن الانتخابات الماضية.

بالمقابل تراجع عدد مقاعد الاتحاد الوطني الكردستاني، وخرج حزب تغيير “كوران” من السباق بعد تحالفه مع الاول.

وغابت عن سباق اربيل قائمتان انتخابيتان كانتا قد حصلتا في الانتخابات الماضية على مقعدين اثنين، ونحو 90 الف صوت.

اربيل شهدت تفوق النساء حيث استطاعت 4 مرشحات الحصول على مقاعد خارج “الكوتا”، وسيطرت النساء على 40% من عموم مقاعد المدينة، و19% من الاصوات.

وشارك في التصويت الذي جرى الشهر الماضي اكثر من نصف مليون ناخب في اربيل من اصل اكثر من مليون و159 الف شخص يحق لهم التصويت في المحافظة.

اربيل قسمت الى 4 دوائر، تنافس فيها 52 مرشحا لشغل 15 مقعداَ، زائدا مقعد واحد مخصص للمكون المسيحي.

تفوق الحزب الديمقراطي

الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني حصل على نحو 300 الف صوت، بفارق نحو 20 الف عن نتائجه في انتخابات 2018، حيث جمع الحزب حينها اكثر من 321 الف صوت.

وحصل النائب نهرو محمود على اول مقاعد الحزب الديمقراطي الـ11 في اربيل، وحقق اعلى اصوات الرجال في المحافظة.

نهرو جمع نحو 45 الف صوت في الدائرة الاولى وهي دائرة مناطق شقلاوة، وهو من اعلى اصوات الرجال في كردستان وعموم دوائر العراق.

وسيطر الحزب الديمقراطي على كل مقاعد دائرة شقلاوة الاربعة، فالى جانب محمود، فاز سيبان عزيز باكثر من 37 الف صوت.

ومحمد صديق باكثر من 33 الف صوت، ومقعد “كوتا” النساء ذهب الى جوان عبد الله عن الديمقراطي ايضا بنحو 13 الف صوت.

المقاعد الاخرى التي حصل عليها الحزب الديمقراطي، ذهب احدها الى خدر علي باكثر من 25 الف صوت في دائرة سهل نينوى (دائرة رقم 2).

وفي نفس الدائرة فاز امانج محمود عن الحزب الديمقراطي باكثر من 23 الف صوت.

والمقاعد البقية ذهبت الى النائب ريبوار هادي باكثر من 23 الف صوت في دائرة غرب اربيل (دائرة رقم 3).

وهادي هو النائب الثاني الذي قرر الحزب الديمقراطي ان يعيد ترشيحه في الانتخابات الاخيرة من ضمن 8 فازوا في الدورة الماضية، وابعد 6 منهم في انتخابات 2016.

الى جانب هادي، فازت ليلى كرم عن الحزب الديمقراطي في نفس الدائرة باكثر من 9 آلاف صوت خارج “كوتا” النساء.

والمقاعد الثلاثة المتبقية للحزب، حصل على الاول منها ميروان امين في دائرة شرق اربيل (دائرة رقم 4).

وصباح صبحي باكثر من 16، و”كوتا” النساء للمرشحة عن الديمقراطي نهلة قادر باكثر من 13 الف صوت.

ومن خلال النتائج حافظ الحزب الديمقراطي على المقاعد الثمانية التي حققها في 2018، ولم يخسر سوى مرشحة واحدة وهي سمية كريم، حيث كان الديمقراطي قد شارك بـ12 مرشحا في اربيل.

زيادة الأصوات

اما حراك الجيل الجديد التابع لشاسوار عبد الواحد، فقد حقق زيادة مقعد واحد واكثر من 10 آلاف صوت عن 2018.

الجيل الجديد قدم 4 مرشحين في اربيل، وخسر مرشح واحد فقط بعدما استطاع ان يجمع 3 مقاعد، وزاد رصيد اصواته من 70 الف الى 80 الف صوت في 2021.

وذهب المقعد الاول الى وزيرة احمد، وهي اعلى اصوات النساء في كردستان، باكثر من 24 الف صوت في دائرة سهل نينوى.

وفيان عبد العزيز في دائرة رقم 2 (خارج الكوتا)، ومحمد اسماعيل اعلى اصوات الدائرة الرابعة باكثر من 24 الف صوت.

بعد التحالف مع “كوران”

بالمقابل خسر الاتحاد الوطني الكردستاني الذي خاض الانتخابات تحت اسم “تحالف كردستان” مقعدا عن حصته في انتخابات 2018.

المقعد الوحيد الذي حصل عليه الحزب الذي تحالف مع حركة تغيير (كوران) ذهب الى امرأة وهي كوردو عمر في الدائرة الثانية باكثر من 18 الف صوت.

وخسر الاتحاد الوطني 6 مرشحين من اصل 7 قدمهم في اربيل، ابرزهم النائب هريم كمال الذي خسر في دائرة رقم 3.

وكانت نتائج الاتحاد حين خاض الانتخابات منفردا في اربيل في 2018، مقعدين اثنين و80 الف صوت، مقابل 70 الف صوت في 2021.

اما “كوران” التي ايضا خاضت الانتخابات الماضية منفردة فلم تحصل في اربيل على اي مقعد ضمن تحالفها مع الاتحاد الوطني.

وكانت الحركة قد حصلت في الانتخابات الماضية على مقعدين اثنين، وجمعت اكثر من 40 الف صوت.

الغائبون عن التنافس

وغاب عن انتخابات اربيل تحالف من اجل الديمقراطية والعدالة الذي تم حله بعد انتخابات 2018 بنحو 9 اشهر، الذي تزعمه حينها رئيس الجمهورية برهم صالح.

وحصل التحالف الذي انشئ في عام 2017 على مقعد واحد في انتخابات 2018، وجمع اكثر من 50 الف في اربيل.

كذلك لم تشارك الجماعة الاسلامية الكردستانية في انتخابات اربيل، وكانت قد حصلت على مقعد واحد و اكثر من 36 الف صوت في 2018.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط