أحياء سكنية جديدة في الديوانية

الديوانية: عباس رضا الموسوي

تعمل محافظة الديوانية على انشاء أحياء سكنية جديدة، للحد من أزمة السكن التي باتت من الهواجس الرئيسة للمواطنين، من بينها المضي بإجراءات الاستملاك والفرز.

وقال مدير شؤون المواطنين في محافظة الديوانية نزهان فريد في تصريح : إن “اللجنة العليا لتوزيع قطع الاراضي في المحافظة أوعزت للدوائر المعنية بالمضي قدما باجراءات الاستملاك والفرز لإنشاء أحياء سكنية جديدة”، مؤكدا “توزيع نحو 3 آلاف قطعة ارض خلال الاشهر الماضية، شملت عددا من الشرائح من بينها أُسر الشهداء والجرحى وموظفو البلديات”

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