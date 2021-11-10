إحباط مخطط إرهابي لاستهداف بغداد

بغداد: عبدالرحمن ابراهيم

تحركت أربع قطعات عسكرية، امس الثلاثاء، صوب قضاء الطارمية، لتنفيذ عمليات تفتيش مشتركة، اثر ورود معلومات استخبارية بوجود مخطط ارهابي يستهدف العاصمة بغداد.

العمليات شارك فيها، أمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني ولواء من مشاة الجيش وفوج من الحشد الشعبي، وشملت تفتيش واقتحام قرى وأرياف في القضاء وتمشيط المساحات المفتوحة للبحث عن خلايا عصابات داعش الارهابية.

وتمكنت القوات من الوصول إلى مجموعة “داعشية” تم الاشتباك معها في منطقة بستان العكيلي داخل القضاء وقتلت ارهابيين، أحدهما فجر نفسه خلال الاشتباك والآخر قتل قبل تفجير حزامه الناسف، اضافة إلى جرح آخرين.

المعلومات الاستخبارية التي سبقت تنفيذ العملية أشارت الى ان المجموعة الارهابية كانت تنوي استهداف مناطق في العاصمة بغداد.

في غضون ذلك، نفذت مفرزة استخبارية وقوة برية، عملية نوعية إثر ورود معلومة أشارت لوجود عدد من الأوكار لعصابات داعش الإرهابية في جبل نويكيط أيمن الموصل، تتخذ منها ملاذا ومنطلقا لها في تنفيذ عملياتها الارهابية.

وعلى إثرها تم دهم الأوكار والاستيلاء على ورشة لتصنيع العبوات الناسفة وعُدد للتفخيخ ومجموعة من العبوات الناسفة.

وبالتزامن مع هذه العملية، تمكنت قوة من استخبارات الحشد الشعبي من إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الارهابية في محافظة نينوى. وفي ديالى، شرعت القطعات الأمنية في قيادة عمليات المحافظة بتنفيذ عملية تفتيش من خمسة محاور شمال وجنوب بحيرة حمرين، أسفرت عن العثور على عدد من أوكار الارهابيين، وتم تدميرها بالكامل من قبل القوة المنفذة للواجب.

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